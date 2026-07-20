Nantes : Un géant russe offre 3 millions d'euros à Kita

Nantes : Un géant russe offre 3 millions d'euros à Kita

FC Nantes20 juil. , 21:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Prêté à Reims lors de la seconde partie de saison en 2025-2026, Yassine Benhattab jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Son départ du FC Nantes lors de ce mercato est plus que probable.
L’été sera agité au FC Nantes. Relégués en Ligue 2 après une saison catastrophique, les Canaris souhaitent finaliser leur recrutement le plus vite possible afin d’offrir un effectif définitif ou presque à Michel der Zakarian, dont l’objectif sera de remonter en Ligue 1. Dans le sens des arrivées, Nantes a déjà finalisé les signatures de Lucas Perrin, de Killian Corredor ou encore de Mathieu Cafaro et de Wilitty Younoussa. Un recrutement plutôt emballant qui n’est possible que si en contrepartie, certains joueurs font leurs valises pour renflouer un peu les caisses.
Anthony Lopes et Francis Coquelin sont déjà partis et ils pourraient être imités par d’autres éléments à forte valeur marchande comme Johann Lepenant ou Matthis Abline. Le jeune milieu offensif Yassine Benhattab est lui aussi courtisé. Du haut de ses 23 ans, le natif de Marseille sort d’un prêt concluant au Stade de Reims, ce qui a boosté sa valeur marchande dans l’optique de ce mercato estival. La preuve, Krasnodar souhaite le recruter. Selon les informations du journal Ouest France, le club russe est très intéressé par le Franco-Algérien et a déjà proposé 3 millions d’euros au FC Nantes pour son attaquant, dont le contrat court jusqu’en 2028.

Lire aussi

FCN : Kita a un nouveau plan pour AblineFCN : Kita a un nouveau plan pour Abline
A ce stade, on ignore si Waldemar Kita acceptera cette proposition, ou si le patron des Canaris se montrera plus gourmand pour un joueur dont la vente pourrait rapporter une belle somme aux Nantais. L’avenir de Yassine Benhattab ne semble en tout cas pas s’écrire du côté de la Beaujoire au vu de sa très belle cote sur le marché des transferts. Un départ d’autant plus plausible qu’en dehors de Krasnodar, Al-Ahly, Schalke 04 et Hanovre sont eux aussi à l’affût dans le dossier Benhattab et pourraient dégainer une offre dans les jours à venir. De quoi faire espérer aux dirigeants nantais une bataille susceptible de faire grimper les enchères.
Articles Recommandés
Un Mondial De Merde Un Consultant Phare De Canal Craque
Mondial 2026

Un Mondial « de merde », un consultant phare de Canal+ craque

Strasbourg Encaisse Un Violent 7 0 En Amical
RCSA

Strasbourg encaisse un violent 7-0 en amical

Apres Lom Linter Ne Reconnait Plus Pavard
OM

Après l’OM, l’Inter ne reconnaît plus Pavard

Dembele France
PSG

Le PSG bat un record de buteurs au Mondial

Fil Info

20 juil. , 23:30
Un Mondial « de merde », un consultant phare de Canal+ craque
20 juil. , 23:16
Strasbourg encaisse un violent 7-0 en amical
20 juil. , 23:00
Après l’OM, l’Inter ne reconnaît plus Pavard
20 juil. , 22:30
Le PSG bat un record de buteurs au Mondial
20 juil. , 22:12
OL : Retour surprise de Malick Fofana !
20 juil. , 22:00
L’ASSE casse sa tirelire et le vire un an plus tard
20 juil. , 21:40
Montpellier recrute à l'OL pour remplacer Molebe
20 juil. , 21:20
EdF : Cherki fâché contre Deschamps, il répond sans détour
20 juil. , 20:40
PSG : Diomandé pour moins de 110 ME, le Qatar a une astuce

Derniers commentaires

OL : 30ME ou rien, Lyon menace

Tarif élevé de quoi quand le moindre mec qui mets 10Buts part pour 25M. On devrait en demander 45M

L'OL s'intéresse à un joueur à 30ME

Vendre sulc pour récupérer Danois c’est pas con … mais je prendrais sinyoko aussi !

OL : Milan entre dans la danse pour cette star lyonnaise

33 ans , si on en tire 5-6M on sera content. En Italie il peut jouer 3-4ans sans pbm donc on peut demander 6+2 selon performances Et pour Nottingham pour eux c’est 15M

Les langues se délient, la FFF a pourri la vie des Bleus

Pas de quoi fouetter un chat

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

J’aime bien Riolo et son franc parlé. Il a rarement tord même s’il le dit avec de l’avance ce qui génère pas mal de crispation ,

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading