Nantes : Un géant russe offre 3 millions d'euros à Kita

Prêté à Reims lors de la seconde partie de saison en 2025-2026, Yassine Benhattab jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Son départ du FC Nantes lors de ce mercato est plus que probable.

L’été sera agité au FC Nantes. Relégués en Ligue 2 après une saison catastrophique, les Canaris souhaitent finaliser leur recrutement le plus vite possible afin d’offrir un effectif définitif ou presque à Michel der Zakarian, dont l’objectif sera de remonter en Ligue 1. Dans le sens des arrivées, Nantes a déjà finalisé les signatures de Lucas Perrin, de Killian Corredor ou encore de Mathieu Cafaro et de Wilitty Younoussa. Un recrutement plutôt emballant qui n’est possible que si en contrepartie, certains joueurs font leurs valises pour renflouer un peu les caisses.

Anthony Lopes et Francis Coquelin sont déjà partis et ils pourraient être imités par d’autres éléments à forte valeur marchande comme Johann Lepenant ou Matthis Abline. Le jeune milieu offensif Yassine Benhattab est lui aussi courtisé. Du haut de ses 23 ans, le natif de Marseille sort d’un prêt concluant au Stade de Reims, ce qui a boosté sa valeur marchande dans l’optique de ce mercato estival. La preuve, Krasnodar souhaite le recruter. Selon les informations du journal Ouest France, le club russe est très intéressé par le Franco-Algérien et a déjà proposé 3 millions d’euros au FC Nantes pour son attaquant, dont le contrat court jusqu’en 2028.

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A ce stade, on ignore si Waldemar Kita acceptera cette proposition, ou si le patron des Canaris se montrera plus gourmand pour un joueur dont la vente pourrait rapporter une belle somme aux Nantais. L’avenir de Yassine Benhattab ne semble en tout cas pas s’écrire du côté de la Beaujoire au vu de sa très belle cote sur le marché des transferts. Un départ d’autant plus plausible qu’en dehors de Krasnodar, Al-Ahly, Schalke 04 et Hanovre sont eux aussi à l’affût dans le dossier Benhattab et pourraient dégainer une offre dans les jours à venir. De quoi faire espérer aux dirigeants nantais une bataille susceptible de faire grimper les enchères.