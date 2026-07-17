OM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commence

Depuis quelques jours, le club de Naples s'intéresse sérieusement à Amine Gouiri, l'attaquant international algérien de l'Olympique de Marseille. Mais, l'affaire n'est pas si simple que cela à boucler.

Un an et demi après avoir rejoint l'OM en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri pourrait quitter le club phocéen durant ce mercato estival. Marseille doit faire des économies, et toutes les propositions sont étudiées. Cette semaine, la presse italienne a révélé que du côté de Naples, on était attentif à la situation de celui qui a disputé le Mondial avec l'Algérie . Avec un salaire de 3,2 millions d'euros par an, le joueur de 26 ans est l'un des joueurs les mieux payés dans le vestiaire marseillais, et son départ pourrait donc contribuer à alléger cette masse salariale désormais sous contrôle de la part de la DNCG. Cependant si le club italien, qui s'est classé deuxième de Serie A la saison passée et jouera donc la Ligue des champions, peut faire une offre pour Amine Gouiri, les conditions sont nombreuses.

Gouiri à Naples, il y a une condition

rapporte que Naples n'émettra une offre que si Lorenzo Lucca, l'avant-centre international italien de 25 ans quitte le pied du Vésuve. Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur du club, souhaite évaluer Lucca dès le début de la préparation estivale afin de savoir s'il a réellement le niveau souhaité pour constituer une véritable alternative à Rasmus Højlund, l'attaquant danois actuellement titulaire à Naples. Si Allegri décide que Lorenzo Lucca ne fait pas l'affaire, alors ce dernier sera mis sur le marché, et déjà le club turc de Trabzonspor est prêt à faire une offre pour l'attaquant italien. Ce vendredi, le quotidien napolitain Il Mattino rapporte que Naples n'émettra une offre que si Lorenzo Lucca, l'avant-centre international italien de 25 ans quitte le pied du Vésuve. Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur du club, souhaite évaluer Lucca dès le début de la préparation estivale afin de savoir s'il a réellement le niveau souhaité pour constituer une véritable alternative à Rasmus Højlund, l'attaquant danois actuellement titulaire à Naples. Si Allegri décide que Lorenzo Lucca ne fait pas l'affaire, alors ce dernier sera mis sur le marché, et déjà le club turc de Trabzonspor est prêt à faire une offre pour l'attaquant italien.

C'est uniquement dans ce cas précis que Naples fera ensuite une offre à l'Olympique de Marseille pour Amine Gouiri, Aurelio de Laurentiis ayant demandé à Massimiliano Allegri de ne pas recruter pour recruter. L'attaquant algérien n'est donc pas encore parti de l'OM même si le club phocéen peut être contacté à tout instant par le Napoli, sachant que Transfermarkt valorise Gouiri à 28 millions d'euros.