OM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commence

OM : Gouiri vendu, le jeu des chaises musicales commence

OM17 juil. , 15:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Depuis quelques jours, le club de Naples s'intéresse sérieusement à Amine Gouiri, l'attaquant international algérien de l'Olympique de Marseille. Mais, l'affaire n'est pas si simple que cela à boucler.
Un an et demi après avoir rejoint l'OM en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri pourrait quitter le club phocéen durant ce mercato estival. Marseille doit faire des économies, et toutes les propositions sont étudiées. Cette semaine, la presse italienne a révélé que du côté de Naples, on était attentif à la situation de celui qui a disputé le Mondial avec l'Algérie. Avec un salaire de 3,2 millions d'euros par an, le joueur de 26 ans est l'un des joueurs les mieux payés dans le vestiaire marseillais, et son départ pourrait donc contribuer à alléger cette masse salariale désormais sous contrôle de la part de la DNCG. Cependant si le club italien, qui s'est classé deuxième de Serie A la saison passée et jouera donc la Ligue des champions, peut faire une offre pour Amine Gouiri, les conditions sont nombreuses.

Gouiri à Naples, il y a une condition

Ce vendredi, le quotidien napolitain Il Mattino rapporte que Naples n'émettra une offre que si Lorenzo Lucca, l'avant-centre international italien de 25 ans quitte le pied du Vésuve. Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur du club, souhaite évaluer Lucca dès le début de la préparation estivale afin de savoir s'il a réellement le niveau souhaité pour constituer une véritable alternative à Rasmus Højlund, l'attaquant danois actuellement titulaire à Naples. Si Allegri décide que Lorenzo Lucca ne fait pas l'affaire, alors ce dernier sera mis sur le marché, et déjà le club turc de Trabzonspor est prêt à faire une offre pour l'attaquant italien.
C'est uniquement dans ce cas précis que Naples fera ensuite une offre à l'Olympique de Marseille pour Amine Gouiri, Aurelio de Laurentiis ayant demandé à Massimiliano Allegri de ne pas recruter pour recruter. L'attaquant algérien n'est donc pas encore parti de l'OM même si le club phocéen peut être contacté à tout instant par le Napoli, sachant que Transfermarkt valorise Gouiri à 28 millions d'euros.

Lire aussi

Greenwood déjà remplacé, l'OM va choquer ses supportersGreenwood déjà remplacé, l'OM va choquer ses supporters
L'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaiseL'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaise
Articles Recommandés
Nantes Envoie Un Courrier Recommande A 273 Euros Par Jour
FC Nantes

Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour

Psg Le Flop Zabarnyi Envoye A Liverpool
PSG

PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool

Tv Le Mondial 2026 Realise Les Pires Audiences De Lhistoire
Mondial 2026

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
OL

L'OL et le PSG disent non à la chaîne Ligue 1+

Fil Info

17 juil. , 15:30
Nantes envoie un courrier recommandé à 273 euros par jour
17 juil. , 14:30
PSG : Le flop Zabarnyi envoyé à Liverpool
17 juil. , 14:00
TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire
17 juil. , 13:30
L'OL et le PSG disent non à la chaîne Ligue 1+
17 juil. , 13:05
OM-Yamoussoukro FC, à quelle heure et sur quelle chaine ?
17 juil. , 13:00
PSG : Ibrahim Mbaye victime de ses proches, il accuse
17 juil. , 12:40
OL : Son prix ne baisse pas, Lyon écarte cet attaquant
17 juil. , 12:20
Le PSG veut recruter celui qui a fait pleurer l'OM
17 juil. , 12:00
L'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaise

Derniers commentaires

OL : Un héros du Mondial poussé dehors ?

il peut partir mais il nous faut un joueur comme lui. En début de saison dernière c'est lui, et les cadres, qui impose un esprit de combat et d'enthousiasme. il a choisi de rester et a rempli son rôle de joueur expérimenté jusqu'à ce que cela craque un peu. il fait parti de ceux qui ont tenu l'équipe la saison dernière et pour cela il faut laisser le choix au joueur. s'il veut rester ok mais faut assurer son statut et s'il veut partir, bon courage à lui et merci.

L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

Pourquoi tu dis "on" ? lol Tu représente personne, au contraire, t'es le mec dont tout le monde se moque ! Tu dis "on" parceque vous etes plusieurs dans ta tete?lol

L'OM obsédé par la signature de cette pépite portugaise

Ya que vous les créateurs de contenus,qui êtes obsédé par se soit disant transfert

L'arbitre d'Argentine-Espagne pleure déjà

du matin au soir, rémi parle de complots mdr Ca se soigne, le con plotisme :)

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

Avec des matchs a 3h00 du matin , c'est certain que ça allait être difficile de faire 20 M de téléspectateurs

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading