OL : Retour surprise de Malick Fofana !

Trop juste pour jouer lors des matchs amicaux de l’OL, Malick Fofana a fait son retour avec le groupe lyonnais en Allemagne, avec une « bonne nouvelle » selon les mots de Paulo Fonseca.

L’Olympique Lyonnais attend impatiemment de pouvoir compter de nouveau sur Malick Fofana. Blessé à la cheville depuis la mi-saison 2025-2026, l’international belge avait timidement retrouvé la compétition, avant de finalement manquer les matchs amicaux cet été. Au sein de l’OL, on craignait une nouvelle longue absence pour l’ancien attaquant de La Gantoise. Le scénario catastrophe pourrait finalement s’éloigner puisque le club rhodanien a publié une vidéo sur ses réseaux de Malick Fofana, qui a rejoint le reste du groupe en stage en Allemagne ce lundi.

Autre élément positif, Paulo Fonseca a évoqué devant les caméras du club une « bonne nouvelle » concernant son attaquant belge, sans en dire davantage pour le moment. De quoi espérer un retour rapide de Fofana, lequel devait passer ces derniers jours une nouvelle batterie de tests et d’examens pour déterminer le protocole adapté dans l’espoir de le revoir le plus vite possible sur les terrains.