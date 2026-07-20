OL : Retour surprise de Malick Fofana !

Tarif élevé de quoi quand le moindre mec qui mets 10Buts part pour 25M. On devrait en demander 45M
Vendre sulc pour récupérer Danois c’est pas con … mais je prendrais sinyoko aussi !
33 ans , si on en tire 5-6M on sera content. En Italie il peut jouer 3-4ans sans pbm donc on peut demander 6+2 selon performances Et pour Nottingham pour eux c’est 15M
Pas de quoi fouetter un chat
J’aime bien Riolo et son franc parlé. Il a rarement tord même s’il le dit avec de l’avance ce qui génère pas mal de crispation ,
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Regardez qui est là … 👀🤩