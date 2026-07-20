EdF : Cherki fâché contre Deschamps, il répond sans détour

EdF : Cherki fâché contre Deschamps, il répond sans détour

Equipe de France20 juil. , 21:20
parCorentin Facy
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Selon les derniers échos, Rayan Cherki n’a pas fait l’unanimité dans le groupe de l’équipe de France à la fin de la Coupe du monde. L’ancien Lyonnais se serait notamment pris le bec avec Didier Deschamps contre l’Angleterre.
Assez peu utilisé durant la Coupe du monde même s’il est entré à la fin de plusieurs matchs, Rayan Cherki n’aura pas du tout été un élément fort du groupe français au Mondial 2026. Le meneur de jeu de Manchester City savait qu’il ne partait pas avec l’étiquette d’un titulaire. L’ancien Lyonnais espérait néanmoins grappiller plus de temps de jeu au fil de la compétition. Ses différentes entrées au début du tournoi n’ont pas convaincu Didier Deschamps de lui faire davantage confiance. Face à l’Angleterre, les deux hommes se sont notamment écharpés lors d’une pause fraîcheur, Didier Deschamps demandant à Rayan Cherki de lâcher plus vite son ballon, ce à quoi l’ancien de l’OL a répondu très sèchement à son sélectionneur.
Rayan Cherki a néanmoins tenu à mettre les choses au clair sur son compte X en sortant du silence et en remerciant publiquement 'DD' pour la confiance qu’il lui a accordé durant son mandat à la tête des Bleus. « Forcément triste de l’issue d’une compétition où on s’était fixé pour mission de tous vous rendre fiers et heureux. Merci pour votre soutien qui nous a accompagnés au quotidien et qui a été notre moteur » a d’abord lancé Rayan Cherki sur ses réseaux sociaux avant d’évoquer Didier Deschamps.
Reconnaissance infinie au coach
- Rayan Cherki sur Didier Deschamps
« Reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français et pour m’avoir offert mes premières sélections en Bleu. L’histoire parle pour lui » a-t-il publié. Puis le milieu offensif de la France de conclure : « Merci au staff pour sa dévotion et à tout le personnel de la fédération qui nous a encadrés et mis dans les meilleures conditions possibles tout en prenant soin de nos proches. Merci à tout le groupe pour ces moments de fraternité inoubliables. Malgré nos différences, nos erreurs ou nos échecs, nous formons une seule famille et à nous de rester soudés pour que le football français revienne plus fort » a publié Rayan Cherki, qui espère maintenant faire partie des plans de Zinedine Zidane pour la suite des évènements. Avec en point d’orgue un Euro 2028 et une Coupe du monde 2030 à préparer sous les couleurs de l’équipe de France.

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