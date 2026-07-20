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Strasbourg encaisse un violent 7-0 en amical

RCSA20 juil. , 23:16
parCorentin Facy
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Les matchs amicaux n’ont pas pour but de tirer des enseignements définitifs, mais certains résultats peuvent tout de même laisser des traces. Opposé au Sporting Portugal ce lundi soir, le Racing Club de Strasbourg a pris une véritable gifle. Et pour cause, les hommes de d’Hugo Oliveira se sont lourdement inclinés 7-0 face au vice-champion du Portugal en titre, qui débute officiellement sa saison dans deux semaines.
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