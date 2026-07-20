L’ASSE casse sa tirelire et le vire un an plus tard

Recruté il y a tout juste un an en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 2 millions d’euros, Ebenezer Annan n’a pas convaincu à Saint-Etienne. Au point d’envisager un départ cet été pour l’international ghanéen.

Il y a tout juste un an, l’AS Saint-Etienne réalisait un mercato très onéreux. Le club forézien a effectivement dépensé plus de 25 millions d’euros pour renforcer son effectif à l’été 2025, soit plus que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis. Parmi les investissements réalisés par l’ASSE, la signature d’Ebenezer Annan pour renforcer le poste de latéral gauche. L’international burkinabé de 22 ans, recruté à l’Etoile Rouge de Belgrade, devait offrir une vraie certitude au club stéphanois sur le poste de latéral gauche. Un an plus tard, la réalité est bien différente.

Avec 19 matchs disputés la saison dernière, Ebenezer Annan ne s’est pas imposé sous les ordres de Philippe Montanier, qui lui préférait l’ailier Ben Old sur le poste de latéral gauche. Le début de la préparation de l’ASSE confirme qu’Ebenezer Annan n’est pas au niveau espéré en interne puisque le nouvel entraîneur Ian Cathro lui préfère le jeune Nathan Kasia, pourtant défenseur central de formation. Cela signifie-t-il que le Burkinabé n’entre pas dans les plans du club forézien et qu’il va partir cet été ? C’est une possibilité qui n’est pas à exclure selon le site spécialisé Peuple Vert.

Ebenezer Annan, par ici la sortie ?

« La cellule de recrutement travaille activement sur plusieurs pistes afin de renforcer ce secteur de jeu. Dans ce contexte, l'avenir d'Ebenezer Annan paraît de plus en plus incertain. Son déclassement sportif, ajouté à la volonté du club d'alléger son effectif, pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet été » affirme le média spécialisé, pour qui un départ d’Annan ne serait donc pas une surprise. Reste à voir si l’ASSE arrivera à rentrer dans ses frais avec l’ancien joueur de Belgrade, dont le contrat avec le pensionnaire de Ligue 2 court jusqu’en juin 2028. A seulement 22 ans et alors qu’il compte 7 sélections avec le Burkina Faso, Ebenezer Annan aura peut-être quelques courtisans. C’est justement pour cela que l’ASSE pourrait le vendre, avant que sa valeur marchande ne s’effondre de trop.