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Un Mondial « de merde », un consultant phare de Canal+ craque

Mondial 202620 juil. , 23:30
parCorentin Facy
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La Coupe du monde 2026 aura divisé chez les amateurs de football, certains regrettant les dérives politiques et l’américanisation de la compétition. C’est le cas de Sidney Govou, consultant pour Canal+.
Face à une Argentine ultra-défensive et surtout très limitée, l’Espagne a décroché dimanche soir sa deuxième étoile au terme d’une finale à sens unique. La Roja fait un beau champion du monde, après avoir battu à la régulière des équipes du calibre de l’Argentine, de la France, de la Belgique ou encore du Portugal. Même si la déception et la frustration sont énormes du côté des Bleus, difficile de ne pas faire le constat suivant : la meilleure équipe l’a emporté et a soulevé la coupe, dimanche soir après un mois et demi de compétition.
Si l’Espagne fait de l’avis global un très beau champion, cela ne suffit pas pour tirer un bilan positif de la compétition aux yeux de certains observateurs. Sidney Govou par exemple n’a pas du tout pris son pied devant cette Coupe du monde 2026 disputée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le consultant de Canal+ l’a exprimé avec des mots très francs sur son compte X après le sacre des Espagnols. « La seule bonne chose de cette coupe du monde c’est que les meilleurs ont gagné ! Pour le reste c’était de la merde , de l’illusion, de la com, de l’image tout sauf du sport en tout cas le sport que j’aime » a publié l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France.

Sidney Govou a détesté le Mondial 2026

Il faut dire que de nombreuses polémiques ont accompagné ce Mondial, de la suspension annulée de Folarin Balogun à la demande de Donald Trump à l’interdiction d’un arbitre somalien de venir exercer son métier aux Etats-Unis, sans compter les nombreuses polémiques arbitrales autour de l’équipe d’Argentine. Il était temps que cela se termine pour Sidney Govou, qui aurait peut-être eu un sentiment moins amer en bouche si l’équipe de France avait remporté ce Mondial controversé. Cela n’a pas été le cas et charge maintenant à Zinedine Zidane de préparer les prochaines échéances, dont le Mondial 2030 en Espagne et au Maroc avec espérons-le un climat plus apaisé et moins de polémiques extra-sportives. Ce ne devrait pas être trop compliqué.
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