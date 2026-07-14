Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030

Dans un communiqué, le club de Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood jusqu'en 2030. Le club stambouliote a révélé le montant déboursé pour faire signer l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille.

« Notre club a trouvé un accord avec le club avec Mason Greenwood, concernant son transfert. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans. L'indemnité de transfert totale de 39 millions d’euros sera versée à l'Olympique de Marseille en trois tranches égales sur trois ans. De plus, la contribution de solidarité, conformément à la réglementation de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreux succès et titres avec Fenerbahçe », indique Fenerbahçe dans son communiqué officialisant la signature de l'attaquant anglais.