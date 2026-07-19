Genesio dévoile la nouvelle attaque de l’OM

Bruno Genesio sera attendu au tournant à l’OM dans les prochaines semaines. L’entraîneur français nourrit néanmoins de grandes ambitions avec le club phocéen.

L’Olympique de Marseille a fait le choix de confier les rênes de son équipe à Bruno Genesio. L’entraîneur français arrivait en fin de cycle au LOSC et a accepté le défi marseillais. Pourtant, les problématiques sont nombreuses dans la cité phocéenne. Les moyens financiers sont largement revus à la baisse et plusieurs départs sont encore attendus.

Malgré ce contexte, Genesio nourrit de grandes ambitions avec l’ OM et sait déjà sur quels joueurs il souhaite s’appuyer pour débuter le nouvel exercice et enchainer les bons résultats.

Genesio fait un premier choix fort à l'OM

Selon les dernières informations de L’Équipe, Bruno Genesio a notamment l’intention de miser sur le duo offensif composé d’Igor Paixão et d’Amine Gouiri. L’ancien entraîneur de l’OL apprécie particulièrement le profil des deux joueurs, qu’il juge parfaitement complémentaires et capables d’assumer davantage de responsabilités.

Ainsi, toutes les offres concernant Paixão ou Gouiri vont être étudiées avec beaucoup de prudence cet été, même si les dirigeants marseillais auront besoin de réaliser des ventes importantes afin de soulager des finances toujours fragiles.

Lire aussi L'OM reçoit une offre honteuse pour un chouchou de Genesio

La saison prochaine, l'OM devra gérer la Ligue 1 , la Coupe de France mais également la Ligue Europa. De belles choses sont donc au rendez-vous pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. La saison passée, l'OL avait par exemple su s'en sortir très bien malgré des moyens revus à la baisse.

D’ici au début du nouvel exercice, de très nombreux mouvements sont encore attendus au sein de l’effectif marseillais. Savoir rapidement sur quels joueurs il pourra compter sera donc essentiel pour permettre à Bruno Genesio de lancer son projet dans les meilleures conditions pour prétendre à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et faire bonne figure en Europe.