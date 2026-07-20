Dembele France

Le PSG bat un record de buteurs au Mondial

PSG20 juil. , 22:30
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain a un effectif cosmopolite et cela se ressent à l'heure des bilans du Mondial 2026. En effet, le club de la capitale a vu neuf de ses joueurs marquer lors de la Coupe du Monde, un record.
Alors oui ce sont les quatre joueurs du Real Madrid, surtout Kylian Mbappé et Jude Bellingham, qui ont marqué le plus de buts (22) lors du Mondial qui s'est achevé dimanche par la victoire de l'Espagne face à l'Argentine. Mais, le PSG a démontré la qualité de son effectif puisque les champions d'Europe en titre ont été neuf à marquer, pour un total de 16 buts, lors de cette même compétition, devant Arsenal, finaliste de la dernière Ligue des champions, avec 7 buteurs différents. À noter que les neuf buteurs parisiens jouaient pour cinq pays différents, contre six pour les Gunners, dont le meilleur buteur a été Saka, avec trois buts dont deux contre l'équipe de France lors de la finale pour la troisième place gagnée par l'Angleterre.

Dembélé meilleur buteur du PSG au Mondial

Pour en revenir au Paris Saint-Germain, c'est Ousmane Dembélé qui a été le plus efficace avec six buts à son actif, devant Bradley Barcola, lequel a trouvé à trois occasions le chemin des filets. Ensuite, Hakimi, Doué, Ruiz, Ramos, Mbaye, Neves et Mendes ont chacun marqué un seul but. D'autres clubs de Ligue 1 ont eu des buteurs lors de cette Coupe du Monde disputée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Il s'agit de l’AS Monaco (Balogun 3 buts avec les États-Unis), du Stade Rennais (Embolo 2 buts avec la Suisse et Al-Tamari 1 but avec l’Arabie saoudite), de Strasbourg (Yassine 1 but avec le Maroc et Enciso 1 but avec le Paraguay) et enfin de l'Olympique de Marseille (Gouiri 1 but avec l’Algérie).

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