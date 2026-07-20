Montpellier recrute à l'OL pour remplacer Molebe

Tarif élevé de quoi quand le moindre mec qui mets 10Buts part pour 25M. On devrait en demander 45M
Vendre sulc pour récupérer Danois c’est pas con … mais je prendrais sinyoko aussi !
33 ans , si on en tire 5-6M on sera content. En Italie il peut jouer 3-4ans sans pbm donc on peut demander 6+2 selon performances Et pour Nottingham pour eux c’est 15M
Pas de quoi fouetter un chat
J’aime bien Riolo et son franc parlé. Il a rarement tord même s’il le dit avec de l’avance ce qui génère pas mal de crispation ,
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Comme Enzo Molebe (vers Nice), Daryll Benlahlou (2006), non retenu par P. Fonseca pour la prépa, après avoir signé un contrat pro de trois ans en mai, se dirige également et logiquement vers un prêt. @OL__Plus