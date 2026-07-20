Montpellier recrute à l'OL pour remplacer Molebe

A la recherche d’un avant-centre pour succéder à Enzo Molebe, de retour de prêt à l’OL, Montpellier a trouvé son bonheur… à Lyon.

« Comme Enzo Molebe (vers Nice), Daryll Benlahlou (2006), non retenu par P. Fonseca pour la prépa, après avoir signé un contrat pro de trois ans en mai, se dirige également et logiquement vers un prêt. Daryll Benlahlou a salué ses coéquipiers lyonnais aujourd'hui et pris la direction de Montpellier L2 pour un prêt. Il y aura donc toujours un Gone dans l'Hérault où il succède à Enzo Molebé, que le MHS aurait bien aimé conserver, et qui lui devrait rebondir à Nice » a-t-il publié.

Benlahlou va être prêté à Montpellier

Montpellier a donc fait le choix d’un Lyonnais pour en remplacer un autre en faisant venir le jeune attaquant pour succéder à Enzo Molebe. L’OL gardera bien sûr un oeil avisé sur son buteur de 20 ans, auteur de 10 réalisations et 4 passes décisives en 24 matchs de National 2 la saison dernière. Avec l’espoir de le voir éclore en pros sous les couleurs du MHSC dans l’optique de l’intégrer ou de le revendre à un bon prix à l’horizon 2027.