OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Après avoir envisagé d'inclure Manuel Locatelli dans le deal, la Juventus propose désormais 25 millions d'euros à l'OM pour le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg. Les offres se bousculent.

L'intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg se confirme de jour en jour. Alors qu'en début de semaine, la Gazzetta dello Sport avait évoqué le souhait des dirigeants turinois de proposer Manuel Locatelli dans une opération permettant au joueur danois de signer à moindre coût, Ekrem Konur révèle ce samedi que tout a changé. Désormais, du côté de la Vieille Dame, on a compris que l'Olympique de Marseille n'acceptera pas cette opération un peu bancale. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato , la Juventus prépare donc une offre à hauteur de 25 millions afin de faire craquer Pablo Longoria et Medhi Benatia. Cependant, notre confrère ajoute un détail d'importance.

L'intérêt pour Pierre-Emile Hojbjerg ne serait pas une exclusivité de la Juventus. D'autres clubs européens ont flashé pour le milieu international danois, lié contractuellement avec l'OM jusqu'en 2028 précise Ekrem Konur. Il est vrai que Roberto De Zerbi a fait de Pierre-Emile Hojbjerg un de ses joueurs de base depuis que ce dernier est arrivé de Tottenham, ce que les statistiques confirment. Cette saison, le joueur danois de 30 ans a participé à 14 matchs en Ligue 1 et à 6 matchs en Ligue des champions. Son départ au mercato d'hiver serait donc un coup dur pour l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille, mais le départ d'Adrien Rabiot était aussi un coup dur en septembre dernier et De Zerbi l'a validé.

De Zerbi aura son mot à dire

Mais on sait que souvent les dirigeants de l'OM ont un coup d'avance sur le marché des transferts. Et si Pierre-Emile Hojbjerg devait partir en janvier prochain, il ne fait aucun doute que le duo Longor-Benatia a probablement déjà un coup d'avance. La Juventus et les autres clubs intéressés par le métronome marseillais peuvent donc toujours faire des offres, nul ne sait ce que décideront les dirigeants marseillais. On sait seulement que Roberto De Zerbi aura son mot à dire et que même contre 25 millions d'euros, il ne laissera peut-être pas partir un joueur qu'il apprécie énormément.