OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .
Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^
C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!
Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^
Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨🇦🇷 Valentin Carboni’s loan to Genoa, expected to be interrupted as he will be back to Inter in January. New loan to follow next as Inter want Carboni to play on regular basis and get more game time.