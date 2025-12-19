OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

Bloqué du côté du Genoa, le jeune Valentin Carboni ne va pas s’éterniser du côté de la Superbe. Un joueur bien connu par l’Olympique de Marseille. Le dossier pourrait-il être relancé ? L’OM est en quête d’un numéro 10 cet hiver pour renforcer l’effectif de Roberto de Zerbi.

À l’été 2024, l’Olympique de Marseille annonce l’arrivée en prêt de Valentin Carboni en provenance de l’Inter Milan. Le jeune argentin à la côte et il arrive au sein de la cité phocéenne pour devenir le leader technique de la formation de Roberto de Zerbi . Très apprécié par le technicien italien, le natif de Buenos Aires ne confirme malheureusement pas les espoirs placés en lui à cause d’une blessure au genou. Après quatre petits matchs de Ligue 1 et une rupture des ligaments croisés, Carboni est renvoyé en Italie pour se soigner. Il reprendra la compétition lors de la Coupe du monde des Clubs cet été avant d’être envoyé en prêt du côté du Genoa pour retrouver du rythme.

Carboni doit se relancer

Mais tout ne se passe pas comme prévu du côté de la formation entraînée par Patrick Vieira en début de saison. 16e de Serie A , le Genoa désormais sous la houlette de Daniele de Rossi peine à enchaîner des résultats. De son côté Carboni est mis de côté avec moins de 600 minutes de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Son prêt devrait être cassé cet hiver selon Fabrizio Romano.

L’Inter souhaite lui trouver un nouveau club pour le relancer. Le média spécialiste de l’actualité de l’OM, Football Club de Marseille évoque la possibilité de voir l’OM rouvrir le dossier. Le club de la cité phocéenne cherche un numéro 10 cet hiver. Mais la forme de Valentin Carboni dans un OM niveau Ligue des champions ne serait pas trop juste ? Pour l’instant, le board olympien pense à Sofiane Diop pour se renforcer cet hiver.