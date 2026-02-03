ICONSPORT_211081_0196

OM : Un transfert capote à la dernière minute

OM03 févr. , 14:00
parCorentin Facy
L’OM a été contacté dans les ultimes heures du mercato par le Genoa pour un transfert de Faris Moumbagna. Un deal qui n’a finalement pas été possible puisque le Camerounais est actuellement prêté à Cremonese.
Longtemps blessé la saison dernière, Faris Moumbagna n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l’intersaison. Le coach de l’Olympique de Marseille disposait de suffisamment de solutions au poste de numéro neuf avec Aubameyang, Gouiri mais aussi Maupay et Vaz à l’époque. L’attaquant camerounais de 25 ans, acheté par l’OM pour 8 millions d’euros à Bodo Glimt en janvier 2024, a par conséquent été envoyé en prêt à Cremonese en Série A. Pour l’heure, on ne peut pas dire que l’expérience de Faris Moumbagna en Italie est concluante avec 5 apparitions (0 titularisation) et aucun but inscrit.
Malgré les statistiques faméliques de l’international camerounais, un autre club italien s’est manifesté dans les ultimes heures du mercato pour recruter Faris Moumbagna selon Gianluca Di Marzio. Le spécialiste du marché des transferts affirme que le Genoa, visiblement en recherche urgente d’un numéro neuf, a contacté l’Olympique de Marseille pour connaître les conditions d’un transfert du buteur camerounais. Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient certainement adoré se débarrasser de Faris Moumbagna de manière définitive avec un transfert au Genoa.

Le Genoa a contacté l'OM pour Moumbagna

Mais le timing était trop serré car pour conclure un éventuel deal, il aurait fallu convaincre Cremonese de casser le prêt de Faris Moumbagna avant de l’envoyer au Genoa. Un mouvement qui n’a pas été rendu possible puisque le mercato a officiellement fermé ses portes lundi soir. De quoi nourrir quelques regrets au sein de l’état-major olympien mais aussi pour le joueur, au fond du trou à Cremonese et qui aurait sans doute été chaud à l’idée de changer de club cet hiver. Il faudra maintenant attendre l’été prochain pour cela avec l’espoir tout de même pour les dirigeants de l’OM de voir Faris Moumbagna retrouver son meilleur niveau dans les six mois à venir afin de pouvoir le vendre au meilleur prix possible lors de la prochaine période de transferts.
