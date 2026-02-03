ICONSPORT_280430_0068

Lille a frôlé le gros coup avec un ancien de l'OL

LOSC03 févr. , 14:30
parCorentin Facy
1
A la recherche de renforts offensifs en cette fin de mercato, Lille a accéléré lundi en recrutant Gaëtan Perrin et Noah Edjouma. Des pistes activées après le refus du Bayer Leverkusen de vendre Martin Terrier aux Dogues.
La journée de lundi a été agitée dans de nombreux clubs français, avec la deadline à 20 heures pour la fin du marché des transferts. Certains clubs se sont montrés actifs à l’instar de l’OM, de l’OL ou encore de Nantes. Lille a également été un acteur majeur de cette fin de mercato avec les signatures de Gaëtan Perrin et de Noah Edjouma pour renforcer le secteur offensif. De quoi réjouir Bruno Genesio, qui réclamait des recrues en attaque depuis plusieurs semaines.
Lille espère désormais retrouver une dynamique positive afin de se replacer dans la course au top 4 en Ligue 1 grâce à ses deux renforts. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Perrin et Edjouma n’étaient cependant pas les choix n°1 du LOSC en attaque. Et pour cause, l’insider révèle que les Dogues ont tout tenté pour faire venir Martin Terrier, en manque de temps de jeu au Bayer Leverkusen.
« Lille a tenté de faire revenir Martin Terrier mais en vain. L’attaquant du Bayer 04 Leverkusen a tout fait pour que ce deal se réalise… le club allemand n’a pas voulu en entendre parler » révèle l’insider sur X. Dommage pour Lille, qui aurait pu frapper un très grand coup en faisant revenir son ancien attaquant, également passé par Strasbourg, Lyon et plus récemment le Stade Rennais. Vendu au Bayer Leverkusen pour 20 millions d’euros après une énorme saison en Bretagne, Martin Terrier peine à répondre aux attentes en Bundesliga, où il n’a inscrit que 5 buts en l’espace de 25 matchs.

Lille a tenté le joli coup Martin Terrier

Lille pensait tenir le coup parfait avec le potentiel retour de l’attaquant de 28 ans, aussi bien capable d’évoluer dans l’axe que sur un côté. Mais le Bayer Leverkusen croit visiblement encore beaucoup en Martin Terrier, dont le contrat court jusqu’en 2029 et qui ne fait pas partie des indésirables du champion d’Allemagne 2024 pour le moment. Nul doute qu’Olivier Létang restera attentif aux performances de Martin Terrier lors de la seconde partie de saison et n’hésitera pas à retenter sa chance l’été prochain si la situation venait à s’y prêter.
M. Terrier

M. Terrier

FranceFrance Âge 28 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?

ICONSPORT_120190_0207
Mercato

Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco

ICONSPORT_289515_0011
OM

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

ICONSPORT_285460_0705
Mercato

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Fil Info

03 févr. , 18:00
Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?
03 févr. , 17:58
Youth League : Bruges renverse l'AS Monaco
03 févr. , 17:53
Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé
03 févr. , 17:40
Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes
03 févr. , 17:20
OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix
03 févr. , 17:00
Chevalier snobé, zéro larmes au PSG
03 févr. , 16:40
L'OM et Rennes explosent le top 10 du mercato
03 févr. , 16:20
Torrent d’insultes sur Saint-Maximin, Lens réagit !
03 févr. , 16:00
Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading