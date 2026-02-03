Lille a frôlé le gros coup avec un ancien de l'OL

A la recherche de renforts offensifs en cette fin de mercato, Lille a accéléré lundi en recrutant Gaëtan Perrin et Noah Edjouma. Des pistes activées après le refus du Bayer Leverkusen de vendre Martin Terrier aux Dogues.

La journée de lundi a été agitée dans de nombreux clubs français, avec la deadline à 20 heures pour la fin du marché des transferts. Certains clubs se sont montrés actifs à l’instar de l’OM, de l’OL ou encore de Nantes. Lille a également été un acteur majeur de cette fin de mercato avec les signatures de Gaëtan Perrin et de Noah Edjouma pour renforcer le secteur offensif. De quoi réjouir Bruno Genesio, qui réclamait des recrues en attaque depuis plusieurs semaines.

Lille espère désormais retrouver une dynamique positive afin de se replacer dans la course au top 4 en Ligue 1 grâce à ses deux renforts. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Perrin et Edjouma n’étaient cependant pas les choix n°1 du LOSC en attaque. Et pour cause, l’insider révèle que les Dogues ont tout tenté pour faire venir Martin Terrier, en manque de temps de jeu au Bayer Leverkusen.

« Lille a tenté de faire revenir Martin Terrier mais en vain. L’attaquant du Bayer 04 Leverkusen a tout fait pour que ce deal se réalise… le club allemand n’a pas voulu en entendre parler » révèle l’insider sur X. Dommage pour Lille, qui aurait pu frapper un très grand coup en faisant revenir son ancien attaquant, également passé par Strasbourg, Lyon et plus récemment le Stade Rennais. Vendu au Bayer Leverkusen pour 20 millions d’euros après une énorme saison en Bretagne, Martin Terrier peine à répondre aux attentes en Bundesliga, où il n’a inscrit que 5 buts en l’espace de 25 matchs.

Lille a tenté le joli coup Martin Terrier

Lille pensait tenir le coup parfait avec le potentiel retour de l’attaquant de 28 ans, aussi bien capable d’évoluer dans l’axe que sur un côté. Mais le Bayer Leverkusen croit visiblement encore beaucoup en Martin Terrier, dont le contrat court jusqu’en 2029 et qui ne fait pas partie des indésirables du champion d’Allemagne 2024 pour le moment. Nul doute qu’Olivier Létang restera attentif aux performances de Martin Terrier lors de la seconde partie de saison et n’hésitera pas à retenter sa chance l’été prochain si la situation venait à s’y prêter.