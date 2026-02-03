Lille a frôlé le gros coup avec un ancien de l'OL

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser
Sacré olympitre🤣🤣
mange ton caca red13
Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose
J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
