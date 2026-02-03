Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie

Annoncé avec insistance du coté d’Istanbul pour signer au Fenerbahçe, N’Golo Kanté ne jouera finalement pas pour le club turc.

Le transfert n’a pas été homologué par la FIFA en raison de l’incapacité d’Al-Ittihad à remplir et signer les papiers à temps. Fenerbahçe a publié un communiqué pour remettre la faute sur le club saoudien, expliquant qu’Al-Ittihad a, malgré un délai prolongé par la FIFA, pas justifié le fait de ne pas avoir fait les démarches. L’international français est pressenti pour aller au bout de son contrat avec le club de Djeddah.