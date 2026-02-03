OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Lors de la réunion avec les supporters de l'OM, Medhi Benatia a beaucoup défendu Pablo Longoria sur le mercato, au point d'enfoncer Frank McCourt au passage.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont été convoqués ce lundi, et ce n’était pas par Frank McCourt, le patron du club. Les supporters ont demandé une réunion d’urgence après deux très mauvais résultats loin de la cité phocéenne, à Bruges en Ligue des Champions et contre le Paris FC en Ligue 1 . Il y avait urgence pour ne pas subir un accueil houleux ce mardi en Coupe de France pour la réception de Rennes, match de la dernière chance pour sauver la saison.

Benatia défend Longoria sur le mercato à outrance

Les supporters ont pu échanger avec Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs de l’équipe, Pablo Longoria et Medhi Benatia. L’entraineur italien a justifié sa présence à cette réunion, expliquant qu’il se sentait redevable auprès des supporters si passionnés, en raison des mauvais résultats récents. Lors de cette réunion, Medhi Benatia a beaucoup pris la défense de Pablo Longoria, pris à partie par les supporters par sa volonté incessante de faire du trading. Le président de l’OM a même été invité à se lancer dans « l’import-export » tellement les arrivages de joueurs pour seulement six mois sont nombreux.

Des accusations qui ont beaucoup fait réagir le Franco-Marocain, l’ancien défenseur ayant visiblement retrouvé son habileté dans le domaine pour monter au créneau pour son président. Comme le raconte La Provence, le problème ne vient pas de Pablo Longoria, mais bien de Frank McCourt, qui aurait demandé d’équilibrer les comptes désormais. « Il n’a d’ailleurs pas hésité à confier sa déception, partagée par son président depuis la réunion à Miami en mai, de voir l’actionnaire Frank McCourt surtout préoccupé par l’équilibre des comptes », explique La Provence.

Un petit coup de pression de la part de l’Américain pour essayer de diminuer les pertes, qui s’empilent chaque année et vont continuer cette saison malgré la participation à la Ligue des Champions et les ventes réalisées cet hiver. Cela n’a visiblement pas plu aux dirigeants marseillais, qui estiment qu’ils auraient pu faire mieux pour bâtir une équipe plus compétitive sans ces restrictions. De quoi faire tiquer dans le clan McCourt, où on doit estimer qu’on a été plutôt généreux avec l’OM et ses dirigeants ces dernières années.