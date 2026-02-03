ICONSPORT_278179_0224

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

OM03 févr. , 12:20
parGuillaume Conte
4
Lors de la réunion avec les supporters de l'OM, Medhi Benatia a beaucoup défendu Pablo Longoria sur le mercato, au point d'enfoncer Frank McCourt au passage.
Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont été convoqués ce lundi, et ce n’était pas par Frank McCourt, le patron du club. Les supporters ont demandé une réunion d’urgence après deux très mauvais résultats loin de la cité phocéenne, à Bruges en Ligue des Champions et contre le Paris FC en Ligue 1. Il y avait urgence pour ne pas subir un accueil houleux ce mardi en Coupe de France pour la réception de Rennes, match de la dernière chance pour sauver la saison.

Benatia défend Longoria sur le mercato à outrance

Les supporters ont pu échanger avec Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs de l’équipe, Pablo Longoria et Medhi Benatia. L’entraineur italien a justifié sa présence à cette réunion, expliquant qu’il se sentait redevable auprès des supporters si passionnés, en raison des mauvais résultats récents. Lors de cette réunion, Medhi Benatia a beaucoup pris la défense de Pablo Longoria, pris à partie par les supporters par sa volonté incessante de faire du trading. Le président de l’OM a même été invité à se lancer dans « l’import-export » tellement les arrivages de joueurs pour seulement six mois sont nombreux.
Des accusations qui ont beaucoup fait réagir le Franco-Marocain, l’ancien défenseur ayant visiblement retrouvé son habileté dans le domaine pour monter au créneau pour son président. Comme le raconte La Provence, le problème ne vient pas de Pablo Longoria, mais bien de Frank McCourt, qui aurait demandé d’équilibrer les comptes désormais. « Il n’a d’ailleurs pas hésité à confier sa déception, partagée par son président depuis la réunion à Miami en mai, de voir l’actionnaire Frank McCourt surtout préoccupé par l’équilibre des comptes », explique La Provence.
Un petit coup de pression de la part de l’Américain pour essayer de diminuer les pertes, qui s’empilent chaque année et vont continuer cette saison malgré la participation à la Ligue des Champions et les ventes réalisées cet hiver. Cela n’a visiblement pas plu aux dirigeants marseillais, qui estiment qu’ils auraient pu faire mieux pour bâtir une équipe plus compétitive sans ces restrictions. De quoi faire tiquer dans le clan McCourt, où on doit estimer qu’on a été plutôt généreux avec l’OM et ses dirigeants ces dernières années.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_283669_0338
OL

CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

ICONSPORT_268698_0109
Ligue 1

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

ICONSPORT_232794_0228
OL

L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop

ICONSPORT_277063_1023
Arabie Saoudite

Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie

Fil Info

03 févr. , 13:20
CdF : Terrible affluence pour OL-Laval
03 févr. , 13:00
L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL
03 févr. , 12:40
L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop
03 févr. , 12:30
Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie
03 févr. , 12:00
Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet
03 févr. , 11:40
Rennes champion du monde des ventes, les supporters écoeurés
03 févr. , 11:24
L’ASSE règle officiellement l’épineux cas Ekwah
03 févr. , 11:20
OL : Le mercato parfait existe, il est bluffé

Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading