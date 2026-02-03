ICONSPORT_268698_0109

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Ligue 103 févr. , 13:00
parCorentin Facy
3
Malgré son passage à l’OM de 1997 à 2000, Christophe Dugarry soutient l’OL dans la course pour le podium. L’équipe de Paulo Fonseca, sur une dynamique bluffante, procure un plaisir fou au consultant de RMC.
Profitant du faux-pas de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Paris FC samedi, l’Olympique Lyonnais est revenu à égalité de points avec l’équipe de Roberto De Zerbi en battant Lille dimanche après-midi (1-0). Un succès précieux pour les Gones, qui ne touchent plus terre depuis plusieurs semaines. La preuve, la victoire contre Lille est la 10e de suite toutes compétitions confondues, un véritable exploit pour l’OL quand on sait d’où sont partis les hommes de Paulo Fonseca, avec une énorme cure d’austérité lors du mercato estival et une relégation administrative en Ligue 2 d’abord prononcée par la DNCG.
Avec un OL de retour au top et au niveau de l’OM au classement, c’est le football qui est récompensé selon Christophe Dugarry. Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur marseillais (1997-2000) a clamé son amour pour le jeu proposé par Lyon, qu’il souhaite voir terminer devant Marseille à l’issue de la saison.
« Ce qui est en train de se passer à l’OL, c’est une sorte de miracle. J’adore regarder cette équipe de Lyon. Quel bonheur pour le football de voir ces jeunes jouer sans se poser de question. C’est un foot admirable, on rêverait tous d’avoir des enfants comme ça, de voir cette jeunesse montante. Ils jouent sans se poser la question de savoir s’ils vont avoir une, deux, trois occasions. Même s’ils sont dominés, ils jouent les contre-attaques à fond, ils se projettent à quatre ou cinq. Il y a cette forme d’insouciance qu’a réussi à mettre en place Paulo Fonseca, c’est admirable ce qu’il arrive à faire » a d’abord lancé le champion du monde 1998 avant de conclure.
Quand je me tape PFC-OM, quelle différence avec l'OL !
- Christophe Dugarry 
« Cette équipe joue avec plaisir et c’est peut-être ça qu’il a le mieux réussi, c’est de faire jouer des jeunes qui jouent comme s’ils étaient dans la cours de l’école. Quand je me tape PFC-OM, quelle différence. L’effectif de l’OM est certainement supérieur mais l’insouciance fait que le football te récompense. Parfois le football ce sont des choses simples, il faut jouer, être en confiance, je trouve ça génial » s’enflamme Christophe Dugarry, qui prend un énorme plaisir à voir les matchs de l’OL et qui espère que cela va se poursuivre pour le club rhodanien. Il n’y a pas de raison que cela change à court terme puisque le calendrier semble abordable pour Lyon cette semaine avec la réception de Laval en 8e de finale de Coupe de France mercredi puis un déplacement à Nantes samedi soir.
3
Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

