L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Malgré son passage à l’OM de 1997 à 2000, Christophe Dugarry soutient l’OL dans la course pour le podium. L’équipe de Paulo Fonseca, sur une dynamique bluffante, procure un plaisir fou au consultant de RMC.

Profitant du faux-pas de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Paris FC samedi, l’Olympique Lyonnais est revenu à égalité de points avec l’équipe de Roberto De Zerbi en battant Lille dimanche après-midi (1-0). Un succès précieux pour les Gones, qui ne touchent plus terre depuis plusieurs semaines. La preuve, la victoire contre Lille est la 10e de suite toutes compétitions confondues, un véritable exploit pour l’OL quand on sait d’où sont partis les hommes de Paulo Fonseca, avec une énorme cure d’austérité lors du mercato estival et une relégation administrative en Ligue 2 d’abord prononcée par la DNCG.

Avec un OL de retour au top et au niveau de l’OM au classement, c’est le football qui est récompensé selon Christophe Dugarry. Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur marseillais (1997-2000) a clamé son amour pour le jeu proposé par Lyon, qu’il souhaite voir terminer devant Marseille à l’issue de la saison.

« Ce qui est en train de se passer à l’OL, c’est une sorte de miracle. J’adore regarder cette équipe de Lyon. Quel bonheur pour le football de voir ces jeunes jouer sans se poser de question. C’est un foot admirable, on rêverait tous d’avoir des enfants comme ça, de voir cette jeunesse montante. Ils jouent sans se poser la question de savoir s’ils vont avoir une, deux, trois occasions. Même s’ils sont dominés, ils jouent les contre-attaques à fond, ils se projettent à quatre ou cinq. Il y a cette forme d’insouciance qu’a réussi à mettre en place Paulo Fonseca, c’est admirable ce qu’il arrive à faire » a d’abord lancé le champion du monde 1998 avant de conclure.

Quand je me tape PFC-OM, quelle différence avec l'OL ! - Christophe Dugarry

« Cette équipe joue avec plaisir et c’est peut-être ça qu’il a le mieux réussi, c’est de faire jouer des jeunes qui jouent comme s’ils étaient dans la cours de l’école. Quand je me tape PFC-OM, quelle différence. L’effectif de l’OM est certainement supérieur mais l’insouciance fait que le football te récompense. Parfois le football ce sont des choses simples, il faut jouer, être en confiance, je trouve ça génial » s’enflamme Christophe Dugarry, qui prend un énorme plaisir à voir les matchs de l’OL et qui espère que cela va se poursuivre pour le club rhodanien. Il n’y a pas de raison que cela change à court terme puisque le calendrier semble abordable pour Lyon cette semaine avec la réception de Laval en 8e de finale de Coupe de France mercredi puis un déplacement à Nantes samedi soir.