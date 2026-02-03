ICONSPORT_232794_0228

L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop

OL03 févr. , 12:40
parCorentin Facy
2
L’OL a réalisé une belle affaire dans les ultimes heures du mercato avec la signature de l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk, lequel débarque pour 1,5 ME avec la mission de faire oublier le flop Martin Satriano.
Le marché des transferts a officiellement fermé ses portes lundi à 20 heures et chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, c’est la satisfaction et l’enthousiasme qui priment. Le club rhodanien a parfaitement géré ce mercato d’hiver avec les prêts de joueurs en manque de temps de jeu (Molebe, Gomes) mais aussi avec le départ de Martin Satriano. En grosse difficulté à la pointe de l’attaque de l’OL lors des six premiers mois, l’attaquant uruguayen est parti à Getafe en laissant derrière lui l’image d’un énorme flop dans la capitale des Gaules.

Yaremchuk doit faire oublier le fiasco Satriano

Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais ont misé sur Endrick, prêté par le Real Madrid mais également sur Roman Yaremchuk. Le buteur ukrainien débarque en provenance de l’Olympiakos dans le cadre d’un prêt payant à 1,5 millions d’euros avec une option d’achat non-obligatoire fixée à 5 millions d’euros. Un deal qui ressemble à une très bonne affaire comme le souligne Le Progrès, qui espère maintenant que le grand attaquant ukrainien sera plus performant que Martin Satriano sur les pelouses de Ligue 1.
« En ajoutant à ce secteur offensif un point d’appui plus costaud comme Roman Yaremtchuk, l’OL a aussi dégoté un gaillard à même de pousser les centres et ballons dans la surface au fond, en fonction des scénarios de match, ou de servir de point d’appui ou de cible pour du jeu en déviation. Deux fonctions que ne remplissait que trop peu Martin Satriano » écrit notre confrère Arnaud Clément.
Du côté de l’Olympique Lyonnais, on espère à présent que Yaremchuk saura se montrer complémentaire avec des joueurs tels que Pavel Sulc, Endrick ou Afonso Moreira, qui brillent depuis plusieurs semaines dans la capitale des Gaules. Chez les supporters, on estime de toute façon que le buteur ukrainien aura du mal à faire pire que Martin Satriano, dont le bilan sous le maillot lyonnais n’est guère flatteur avec 19 matchs disputés pour 3 buts et 1 passe décisive à son actif.

2
