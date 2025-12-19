OM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vert

Malgré les rumeurs, Frank McCourt a toujours démenti l’hypothèse d’une vente de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire du club phocéen refuse catégoriquement de s’en séparer. En revanche, l’Américain n’est pas contre l’idée d’accueillir un nouvel investisseur au sein du capital.

Les recettes de la Ligue des Champions ne suffiront pas. Au terme de la saison, l’Olympique de Marseille , pourtant assuré de toucher au moins 50 millions d’euros de la part de l’UEFA, s’attend déjà à présenter un déficit autour de 37 millions d’euros. Soit un montant similaire au bilan négatif de 39 millions d’euros annoncé l’année dernière. Une fois de plus, c’est Frank McCourt qui devra remettre la main à la poche pour combler les pertes.

C’est devenu une habitude pour le patron américain qui aurait pu s’agacer et jeter l’éponge. Mais ce n’est pas le genre de la maison. Attaché à l’Olympique de Marseille, le propriétaire refuse catégoriquement de vendre. En revanche, L’Equipe précise que l’homme d’affaires ouvre bien la porte à un nouvel actionnaire capable de racheter des parts. L’information confirme ainsi l’appel lancé par Frank McCourt dans les colonnes du JDD en juin dernier. « Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus », démentait l’Américain.

« Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir, poursuivait-il. Accueillir de nouveaux investisseurs dans un avenir proche ? C'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. » Six mois plus tard, Frank McCourt n’a pas trouvé le partenaire idéal.