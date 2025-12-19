ICONSPORT_267501_0091
Frank McCourt

OM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vert

OM19 déc. , 10:00
parEric Bethsy
3
Malgré les rumeurs, Frank McCourt a toujours démenti l’hypothèse d’une vente de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire du club phocéen refuse catégoriquement de s’en séparer. En revanche, l’Américain n’est pas contre l’idée d’accueillir un nouvel investisseur au sein du capital.
Les recettes de la Ligue des Champions ne suffiront pas. Au terme de la saison, l’Olympique de Marseille, pourtant assuré de toucher au moins 50 millions d’euros de la part de l’UEFA, s’attend déjà à présenter un déficit autour de 37 millions d’euros. Soit un montant similaire au bilan négatif de 39 millions d’euros annoncé l’année dernière. Une fois de plus, c’est Frank McCourt qui devra remettre la main à la poche pour combler les pertes.
C’est devenu une habitude pour le patron américain qui aurait pu s’agacer et jeter l’éponge. Mais ce n’est pas le genre de la maison. Attaché à l’Olympique de Marseille, le propriétaire refuse catégoriquement de vendre. En revanche, L’Equipe précise que l’homme d’affaires ouvre bien la porte à un nouvel actionnaire capable de racheter des parts. L’information confirme ainsi l’appel lancé par Frank McCourt dans les colonnes du JDD en juin dernier. « Le club n'est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus », démentait l’Américain.

« Ce qui compte, c'est la stabilité de l'Olympique de Marseille et sa capacité à continuer de grandir, poursuivait-il. Accueillir de nouveaux investisseurs dans un avenir proche ? C'est possible, mais seulement s'il y a une raison stratégique et s'ils partagent les mêmes valeurs. Ma famille est dans les affaires depuis plus de 130 ans et nous avons des partenariats qui durent depuis des décennies. Ils sont l'une des raisons de notre succès. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. C'est un sujet sur lequel je veux rester très prudent. » Six mois plus tard, Frank McCourt n’a pas trouvé le partenaire idéal.
3
Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

