Le PSG trouve un accord avec l'OL mais se méfie

Le PSG a laissé partir à contre-coeur Noham Kamara à l'OL, sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire. Mais Paris a pris une assurance en cas d'explosion du jeune défenseur central.

L’Olympique Lyonnais a terminé son mercato par deux arrivées. Roman Yaremchuk viendra compléter la ligne d’attaque à la demande de Paulo Fonseca. Et Noham Kamara a signé sous la forme d’un prêt en provenance du PSG. Mais au lendemain de l’arrivée du jeune défenseur, les détails sont dévoilés et ils confirment que l’OL n’a pas signé n’importe qui. En effet, au départ, Paris n’était pas partisan de laisser partir son international U20 sous une forme autre qu’un prêt sec. Mais les dirigeants lyonnais ont négocié pour obtenir une option d’achat, qui serait quasiment obligatoire à 4 ME selon RMC.

Le PSG prêt à payer pour récupérer Kamara

La radio sportive apporte toutefois d’autres précisions. Outre un bonus pouvant se monter à 2 ME et un intéressement à hauteur de 20 % sur une éventuelle future plus-value, le PSG a ajouté à ce départ une clause lui permettant de racheter le joueur à un tarif préférentiel. Une preuve que Paris n’a pas totalement abandonné ce défenseur central très prometteur.

Les supporters lyonnais qui ont souhaité se renseigner sur cette recrue ont d’ailleurs fait tourner en boucle la vidéo de sa performance lors du match contre le Maroc à la récente Coupe du monde U20. Vigilance défensive, interception et qualité de relance, ces extraits ont mis l’eau à la bouche des fans de l’OL. Toutefois, selon Le Progrès, le club rhodanien ne compte pas précipiter les choses et intégrera très progressivement Noham Kamara dans son effectif, qui est désormais riche de quatre défenseurs centraux. « Selon l’un de ses ex-entraîneurs, c’est un garçon bien éduqué, qui aura besoin d’un peu de temps pour éclore au plus haut niveau au contact de ses nouveaux partenaires. Mais il va offrir une alternative supplémentaire à Paulo Fonseca », souligne le quotidien régional.

Un vrai luxe pour Paulo Fonseca, qui va aussi pouvoir prendre son temps afin de faire débuter l’arrivant du PSG dans les meilleurs conditions possibles.