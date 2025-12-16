OM : Locatelli contre Hojbjerg, Marseille hésite

A la recherche d’un numéro six, la Juventus Turin a jeté son dévolu sur Pierre-Emile Hojbjerg. Le club italien a un atout pour faire craquer Roberto De Zerbi et pourrait proposer un échange inattendu.

Cinquième de Série A après 15 journées, la Juventus Turin est proche de l’objectif fixé par son président Damien Comolli, à savoir une place dans le top 4 pour se qualifier de nouveau en Ligue des Champions. Depuis sa nomination en lieu et place d’Igor Tudor, le technicien italien Luciano Spalletti a bien redressé la situation. Mais l’ancien entraîneur de Naples réclame des renforts lors de ce mercato hivernal et en priorité le recrutement d’un pur numéro six. En accord avec son président Damien Comolli, le coach de la Juventus Turin a validé le dossier Pierre-Emile Hojbjerg

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est la priorité absolue de la Juventus Turin, une tendance confirmée par la Gazetta dello Sport dans son édition du jour. Le journal aux pages roses l’affirme, l’international danois de l’OM est la cible n°1 de la Juventus et une offre sera transmise à Pablo Longoria cet hiver pour tenter de rafler la mise. A priori, un transfert de Pierre-Emile Hojbjerg est impensable pour Marseille tant le Danois est une pièce maîtresse du collectif de Roberto De Zerbi. La Juve en a bien conscience mais selon le média italien, un échange pourrait convenir à l’entraîneur olympien.

Un échange Hojbjerg - Locatelli dans les tuyaux ?

« Comolli ne peut pas se permettre de folies, mais le PDG de la Juventus possède l'un des rares atouts capables de séduire De Zerbi, grand admirateur de Manuel Locatelli, la star de ses années à Sassuolo » écrit la Gazzetta dans son édition du jour. Autrement dit, si une offre de transfert sec a peu de chance d’être acceptée par l’OM cet hiver, un potentiel échange entre Hojbjerg et Locatelli pourrait convaincre Roberto De Zerbi de lâcher son soldat danois de 30 ans.

Lire aussi OM : Angel Gomes viré par De Zerbi

La question est maintenant de savoir si la Juventus Turin ira au bout de son idée alors que Manuel Locatelli, qui fait partie des capitaines de Luciano Spalletti, est un titulaire indiscutable de la Juventus Turin depuis le début de la saison. L’OM de son côté va suivre ce dossier sans stress ni inquiétude particulière puisque conserver Pierre-Emile Hojbjerg conviendra à tout le monde dans la cité phocéenne. D’autant que l’ancien joueur de Tottenham monte en puissance ces dernières semaines à l’image de sa prestation très convaincante fournie face à l’AS Monaco ce dimanche au Vélodrome.