Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet

L’intérêt du PSG pour Enzo Fernandez est toujours aussi fort selon la presse anglaise, qui annonce un duel entre le club parisien et le Real Madrid pour s’offrir la star de Chelsea l’été prochain.

Le mercato hivernal a été assez calme au Paris Saint-Germain, avec un seul transfert dans le sens des arrivées, la signature de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone pour un peu plus de 6 millions d’euros. Luis Enrique et Luis Campos ont conscience qu’il est nécessaire de renforcer l’effectif, mais un bouleversement total au mois de janvier n’a jamais été réellement envisagé. C’est davantage l’été prochain que le PSG va s’activer pour se renforcer avec des recrues attendues dans plusieurs secteurs de jeu.

Au milieu de terrain, il est notamment question de faire venir un ou deux joueurs de gros standing pour enfin apporter de la concurrence à Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery. Selon les informations de Caughtoffside, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Enzo Fernandez est toujours aussi fort. L’international argentin de Chelsea est la cible privilégiée par la direction sportive du PSG pour l’été prochain, malgré un contrat XXL qui court jusqu’en 2032 chez les Blues.

Selon le média anglais, on se dirige tout droit vers un duel entre le champion d’Europe en titre… et le Real Madrid dans ce dossier. Déçu par le rendement de certains joueurs au milieu de terrain, à l’instar de Jude Bellingham ou encore d’Eduardo Camavinga, le club de la capitale espagnole est également très intéressé par Enzo Fernandez. Du côté de Londres, le nouvel entraîneur Liam Rosenior n’a pas l’intention de voir partir son taulier argentin l’été prochain.

Mais la puissance financière d’un club comme le PSG est une réelle menace pour Chelsea dans ce dossier, rapporte le média anglais. « Paris voit en Fernández une recrue phare qui pourrait être le pilier de son prochain cycle, et surtout, il dispose des moyens financiers nécessaires pour satisfaire aux exigences de Chelsea » précise notre confrère britannique Ahad Shaukat.

Chelsea réclame 100 ME pour Enzo Fernandez