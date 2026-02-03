ICONSPORT_283669_0338

CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

OL03 févr. , 13:20
parCorentin Facy
16
Malgré une superbe dynamique et une forte cote de sympathie, l’OL peine à remplir son stade pour le huitième de finale de la Coupe de France face à Laval mercredi soir.
Sur une impressionnante série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais reçoit Laval mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France. Une affiche abordable pour l’équipe de Paulo Fonseca, qui souhaite décrocher un titre en fin de saison et qui ne néglige pas cette compétition, malgré la qualification en 8e de finale de l’Europa League et la course au podium en Ligue 1. Face à une formation de Ligue 2, les coéquipiers d’Endrick seront largement favoris. Ils ne seront en revanche pas portés par une grande ferveur au Groupama Stadium.
C’est le moins que l’on puisse dire puisque selon les informations de nos confrères du site Olympique et Lyonnais, seulement 19.000 places ont trouvé preneur ce mardi à un peu plus de 24 heures du match. Une affluence très décevante qui choque les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux. L’équipe gagne, produit un jeu séduisant et les joueurs sont particulièrement attachants cette saison. Difficile de comprendre pourquoi le Groupama Stadium ne se remplit donc pas davantage pour une potentielle qualification en quart de finale et cela même si l’OL est opposé à une équipe de deuxième division. Espérons tout de même pour les hommes de Paulo Fonseca que l’enceinte lyonnaise se remplira dans les heures qui viennent afin d’avoir tout de même une ambiance correcte mercredi soir pour ce 8e de finale.
16
Derniers commentaires

OM : Scandalisé, Castaldi agresse de Zerbi sur ses choix

La plupart des gens qui suivent l'OM ne sont pas objectif du tout et Castaldi est déjà grillé a Marseille ! Comme les autres il ne tient pas compte des nombreux blessés auquel l'OM a du faire face cette saison, plus de 10 blessés dans l'effectif, plus que n'importe quelle équipe de L1 donc quand on est journaliste ou consultant, que l'on se doit d'être neutre, cet acharnement sur RDZ ressemble à du harcèlement ! Y'a pas d'analyse de fond juste un semblant de réflexion qui n'explique rien des changements d'équipe que doit faire RDZ a chaque match. Encore aujourd'hui Aguerd absent donc faut encore changer la défense. Lamentable pour des gens qui normalement leur métier c'est d'analyser

Youth League : Giflé à Madrid, l'OM est éliminé

Sacré olympitre🤣🤣

OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

mange ton caca red13

Transfert à 72 ME, Liverpool s’est fait arnaquer par Rennes

Il avait dit la même chose sur ekitike, en tout cas ekitike 90 M sur lui ! Il est devenu une star a anfield il justifie son prix, pour jacquet il peut faire aussi la même chose

Il lâche le vrai objectif de l’OL cette saison

J allais le dire ce MORTY est débile mais il a du chier droit cette fois ci :D

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

