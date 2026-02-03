CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

Malgré une superbe dynamique et une forte cote de sympathie, l’OL peine à remplir son stade pour le huitième de finale de la Coupe de France face à Laval mercredi soir.

Sur une impressionnante série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais reçoit Laval mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France . Une affiche abordable pour l’équipe de Paulo Fonseca, qui souhaite décrocher un titre en fin de saison et qui ne néglige pas cette compétition, malgré la qualification en 8e de finale de l’Europa League et la course au podium en Ligue 1. Face à une formation de Ligue 2, les coéquipiers d’Endrick seront largement favoris. Ils ne seront en revanche pas portés par une grande ferveur au Groupama Stadium.

C’est le moins que l’on puisse dire puisque selon les informations de nos confrères du site Olympique et Lyonnais, seulement 19.000 places ont trouvé preneur ce mardi à un peu plus de 24 heures du match. Une affluence très décevante qui choque les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux. L’équipe gagne, produit un jeu séduisant et les joueurs sont particulièrement attachants cette saison. Difficile de comprendre pourquoi le Groupama Stadium ne se remplit donc pas davantage pour une potentielle qualification en quart de finale et cela même si l’OL est opposé à une équipe de deuxième division. Espérons tout de même pour les hommes de Paulo Fonseca que l’enceinte lyonnaise se remplira dans les heures qui viennent afin d’avoir tout de même une ambiance correcte mercredi soir pour ce 8e de finale.