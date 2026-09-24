OM : Il vaut 30 ME, ça sent la grosse vente en janvier

OM : Il vaut 30 ME, ça sent la grosse vente en janvier

OM24 sept. , 15:00
parGuillaume Conte
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La valeur d'Amine Gouiri grimpe à l'OM malgré les mauvais résultats. Malheureusement pour les supporters, cela ouvre la porte à un départ dès le mois de janvier.
Parmi les rares satisfactions de l’Olympique de Marseille cet été, se trouve le niveau affiché par Amine Gouiri. Ralenti par une blessure la saison dernière, l’Algérien est le leader offensif du club provençal, car Igor Paixao ne répond pour le moment pas aux attentes. Son nom n’a pas spécialement été murmuré pour un départ cet été, et l’ancien lyonnais et rennais a pu faire une préparation complète. Cela se ressent avec sa forme physique affichée par le joueur de 26 ans, qui est déjà à quatre buts marqués en cinq matchs de Ligue 1.

Amine Gouiri, candidat idéal à la vente

Une réussite qui lui permet de voir sa valeur augmenter, alors qu’elle était déjà élevée. Acheté par l’OM pour 19 millions d’euros au Stade Rennais en janvier 2025, le Fennec vaut désormais 30 millions d’euros. Un cap qui rend un départ du natif de Bourgoin envisageable pour le mois de janvier s’il continue à être aussi performant. C’est la grande crainte des supporters marseillais après cette réactualisation de sa valeur marchande ce jeudi, qui en fait le deuxième joueur le plus cher de l’équipe de Bruno Genesio, derrière Paixao.
Et en vue de cet hiver, les dirigeants olympiens n’ont pas caché qu’il y a de grandes chances que la situation soit la même que cet été. Avec un besoin de vendre et une absence totale de recrues. Cela pourrait dépendre de la situation sportive du club, mais difficile à l’heure actuelle de voir Frank McCourt changer d’avis et décider de garder ses meilleurs joueurs en cas de belle offre.
De son côté, Amine Gouiri a toujours confié son attachement à l’OM et sa volonté de s’y installer sur le long terme. Cet été, seul le FC Séville était venu aux renseignements pour l’attaquant de 26 ans, sans aller plus loin en raison d’une simple demande de prêt avec option d’achat.

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