Deux pépites sur le départ, l’OM se met le feu

Malgré un effectif très restreint à sa disposition, Bruno Genesio n’a pas fait appel à Milan Leccese et à Antoine Valero. Les deux joueurs, internationaux français U19, commencent sérieusement à perdre patience.

Bruno Genesio ne cesse de clamer sa frustration. Le mercato estival de l’Olympique de Marseille n’a pas été à la hauteur de ses attentes puisque de nombreux titulaires sont partis. En contrepartie, aucun joueur n’a posé ses valises en Provence et l’entraîneur phocéen le vit mal. Dans son malheur, Bruno Genesio a néanmoins la chance de pouvoir compter sur quelques jeunes de très haute qualité au centre de formation. C’est notamment le cas de Milan Leccese et d’Antoine Valero, sélectionnés la semaine passée en équipe de France U19.

Leccese et Valero sur le départ ?

Les deux hommes attendent désespérément que Bruno Genesio fasse appel à eux avec les professionnels… et commencent à s’impatienter, selon Foot Mercato. En ce qui concerne Milan Leccese, son cas créé des crispations en interne. Très performant avec les équipes de jeunes, il a tapé dans l’oeil du Stade Brestois en fin de mercato, mais Grégory Lorenzi a refusé de s’en séparer. Sous contrat stagiaire qui se transformera automatiquement en contrat professionnel l’été prochain, Milan Leccese est frustré de voir ses coéquipiers en sélection s’entraîner et jouer avec les pros, contrairement à lui.

Il pourrait envisager un départ si la situation n’évolue pas favorablement à Marseille. Antoine Valero a dressé le même constat. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, l’avant-centre de 18 ans était bouillant pour signer son premier contrat professionnel à l’OM. Mais ces dernières semaines, il a brutalement changé son fusil d’épaule et exige des garanties sportives « strictes quant à sa présence dans le groupe pro » avant de parapher son contrat à Marseille.