Deux pépites sur le départ, l’OM se met le feu

Tu t’en fou mais t quand même là à parler de Lyon souvent lol moi j’aime Lyon mais je regarde bcp de match à côté de ça
Oui après je pense quand même qu’il auras un rôle plus haut que les 2 autres après on est même pas sûr que ce soit la vrai compo mais zizou aime les jouets comme Cherki d’ailleurs les amoureux du foot aime les joueurs comme ça
C'est sûrement déjà acté !... Nasser a dû déjà payé pour que le PSG puisse avoir la troisième Champions League. Le pognon... il n'y a que ça de vrai. Je ne serai pas étonné de voir qu'un joueur du PSG puisse remporter le Ballon d'Or. Ben ouais... Le Qatar paye bien.
Quand je pense que Lopez avait refusé l'offre d'Oliver Kahn. Quel gâchis !
Il faut que je te fasse un dessin ? Mdr Ari Abittan... c'est différent qu'avec Achraf Hakimi car il n'a pas été remvoyé devant la Cour Criminelle Départementale après que l'enquête ait conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments à charge. Toi... comprendre ?!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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❗️Chaud pour signer son premier contrat pro à l'OM, Antoine Valero (18 ans) aurait changé de fusil d'épaule. Il exige désormais des garanties sportives strictes quant à sa présence dans le groupe pro pour signer. La direction refuse catégoriquement cette condition. Les