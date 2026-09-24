Officiel : David Alaba s'engage un an à Udine

Officiel : David Alaba s'engage un an à Udine

Mercato24 sept. , 14:12
parGuillaume Conte
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Sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid, David Alaba s'est engagé pour une saison avec l'Udinese, a officialisé le club italien.
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Tout le reste n'est pas nul, mais il y a quand même un vrai appauvrissement culturel. Le rap est trop commercial, les paroles creuses. Qu'est-ce qui va rester de ces titres dans quelques années ? L'IA fera encore mieux.

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Just Fontaine a marqué 13 buts en une seule Coupe du Monde!!! (1958) et n'est arrivé que 3e au classement du Ballon d'or. Autre temps, autre compétition... Mais, dans ce cas, il faut prendre en compte aussi le nombre de matchs. M'Bappé n'a rien gagné et a bénéficié d'une CDM à 48 équipes et a pu donc marquer davantage de buts (mais très loin des 13 buts de Fontaine). Bref, le nombre de buts marqués sur plusieurs CDM n'est, pour moi, pas déterminant.

L'ancien boss du Ballon d'Or a une mauvaise nouvelle pour Mbappé

tjr présent pour prendre la teub de mboulard à pleine bouche :)

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