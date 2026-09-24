Officiel : David Alaba s'engage un an à Udine

Mbappé ne sera pas l’élu, Dembélé en remet une couche

Just Fontaine a marqué 13 buts en une seule Coupe du Monde!!! (1958) et n'est arrivé que 3e au classement du Ballon d'or. Autre temps, autre compétition... Mais, dans ce cas, il faut prendre en compte aussi le nombre de matchs. M'Bappé n'a rien gagné et a bénéficié d'une CDM à 48 équipes et a pu donc marquer davantage de buts (mais très loin des 13 buts de Fontaine). Bref, le nombre de buts marqués sur plusieurs CDM n'est, pour moi, pas déterminant.