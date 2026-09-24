Jul s'est offert l'OM pour 800.000 euros

L'Olympique de Marseille a officialisé quelques semaines après le début de saison le partenariat avec Jul, l'artiste marseillais s'offrant une publicité sur la manche des maillots de l'OM. On en sait un peu plus sur la nature de l'opération.

Sportune, l'opération est très importante financièrement puisque la société de Jul verserait 800.000 euros par an à l'Olympique de Marseille. Un montant pas si anodin que cela. Le samedi 5 septembre dernier, les dirigeants du club phocéen et Jul annonçaient simultanément la reprise du partenariat entre le rappeur et l'Olympique de Marseille , via le retour du logo d'Or et de Platine, le label fondé par l’artiste marseillais. Malgré ce léger retard, que certains avaient annoncé comme étant dû aux doutes de Jul sur la politique sportive du club, ce dernier a donc fait son grand retour sur la manche des maillots portés par Paixao et ses coéquipiers. Mais l'OM n'en a pas dit plus sur la nature du montant financier de cette opération marketing. Mais à en croire le site spécialisé, l'opération est très importante financièrement puisque la société de Jul verserait 800.000 euros par an à l'Olympique de Marseille. Un montant pas si anodin que cela.

Jul est dans le Top 4 des sponsors de l'OM

Car avec ces 800.000 euros, celui qui est l'un des artistes les plus populaires de France et a enchaîné les concerts dans les stades devient le numéro 4 dans la hiérarchie des sponsors de l'Olympique de Marseille derrière Puma, CMA CGM et Sublime Côte d'Ivoire. Et si certaines vedettes se font voir quand elles viennent voir des matchs au Vélodrome, Jul sort lui le chéquier pour apporter ce qu'il peut au club qui est si cher à son coeur. Et cela fait même désormais cinq ans que cela dure, malgré les résultats en dents de scie du club phocéen.

Lorsqu'il y a quelques mois, L'Equipe avait annoncé que l'artiste hésitait à renouveler son partenariat avec l'Olympique de Marseille, Jul avait dégaîné sur les réseaux sociaux. « OM à vie, malgré les hauts et les bas... Et mangez-moi le poireau un peu. Vous avez que Jul dans la bouche en ce moment... Ça me donne beaucoup d'inspi tout ça », avait lancé le rappeur, histoire de faire savoir qu'il ne liait pas son amour de l'OM aux performances du club. Heureusement, car depuis le début de la saison, c'est plus de la soupe à la grimace que les supporters ont au menu.