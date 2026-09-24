OM : Barré par Egan-Riley, il voit sa valeur chuter

Tous les joueurs confirmés de l'OM ont été utilisé par Bruno Genesio cette saison. Sauf Bamo Meité, qui voit tout le monde lui passer devant et doit forcément trouver le temps long.

Signé par l’OM en 2023, Bamo Meité n’aura fait qu’une vingtaine de matchs sous le maillot marseillais en trois ans. Un maigre total qui s’explique par le fait qu’il n’a pas su convaincre les différents entraîneurs et a ensuite été prêté à Lorient puis à Montpellier. Mais cette année, il est évident que la concurrence a baissé d’un cran, surtout en défense centrale. Malgré cela, en raison d’un pépin physique puis d’une mise à l’écart de Bruno Genesio, l’Ivoirien est le seul joueur professionnel avec une réelle expérience à ne pas avoir disputé une seule minute cette saison.

Zéro match en deux ans avec l'OM

Un constat qui fait forcément mal, alors que Nayef Aguerd a eu du mal à retrouver les terrains après sa blessure du printemps dernier, et que Leonardo Balerdi comme Benjamin Pavard sont partis. A 24 ans, Meité a de quoi se poser des questions, mais selon La Provence, il est tout simplement victime de la volonté du staff marseillais de faire confiance à CJ Egan-Riley, qui était un peu la dernière roue du carrosse dans ce secteur de jeu la saison dernière. L’Anglais est désormais titulaire et enchaine les matchs alors que dans le même temps, Meité n’a même pas été présent dans le groupe pour le match face au PSG du week-end dernier.

« C’est un garçon sérieux, qui travaille et qui a un super état d’esprit », a récemment confié Bruno Genesio à son sujet. Mais l’entraineur olympien ne le voit pas comme un latéral droit selon La Provence, et l’empêche donc de gratter du temps de jeu à ce poste. Cela commence à ressembler à une saison galère pour l’éléphant, pour lequel Pablo Longoria a tout de même mis quasiment 12 millions d’euros sur la table pour le faire venir. Pour le moment, à deux ans de la fin de son contrat, Meité ne les justifie pas et il a même vu sa valeur marchande être divisée par deux vu son faible temps de jeu ces derniers mois. Peut-être que la récente blessure de Derek Cornelius avec le Canada, lui permettra de se rapprocher du terrain dans l'enchainement musclé prévu pour l'OM cet automne.