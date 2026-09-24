PSG : Safonov enfonce Chevalier

Désormais titulaire indiscutable au PSG, Matvey Safonov estime avoir fait le nécessaire pour être considéré parmi les meilleurs gardiens du monde. Impossible de relancer la concurrence avec Lucas Chevalier dans ces conditions.

Matvey Safonov est passé par toutes les émotions au Paris Saint-Germain. Arrivé en juillet 2024 assez discrètement pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, le Russe est longtemps resté dans l’ombre. Surtout que Lucas Chevalier était arrivé en 2025 pour remplacer l’Italien parti à Manchester City. Mais progressivement, devant les performances décevantes de l’ancien lillois, l’ancien de Krasnodar a gagné sa place, pour ne plus jamais la quitter.

Safonov, objectif Top5 mondial

Titulaire inamovible pendant toute la seconde partie de saison, le Russe est parti pour conserver cette place au chaud, Luis Enrique ayant même cherché à remplacer Chevalier pendant l’été. Safonov a profité de la trêve internationale pour se confier à la presse de son pays, et expliquer que ses objectifs initiaux étaient atteints, et qu’il se devait désormais de figurer parmi les meilleurs gardiens du monde. De quoi finir d’écraser la concurrence.

« Maintenant, plus personne ne me pose de questions sur mon avenir. Pour moi, rien n’a changé. Mon objectif était de travailler et de faire mes preuves, et il reste le même. Au PSG, la concurrence est quotidienne. C’est exactement ce sur quoi je me suis concentré. En septembre dernier, ce processus a commencé et, en décembre, j’ai réussi à obtenir du temps de jeu. Maintenant, la situation a changé, je joue tous les matchs. La saison dernière, mon objectif était d’entrer dans le Top 5 des gardiens du monde. C’était mon objectif maximal, je ne regardais pas plus loin. Si je termine maintenant dans le Top 5, cela voudra dire que j’aurai atteint l’objectif que je m’étais fixé la saison dernière », a livré le gardien du PSG, qui estime être « challengé » chaque jour à l’entrainement, même s’il n’y a plus aucun suspense pour savoir qui sera titulaire dans les buts parisiens cette saison.