OL : Ce flop est dans le dur, Fonseca s'est totalement planté

OL : Ce flop est dans le dur, Fonseca s'est totalement planté

OL24 sept. , 12:40
parGuillaume Conte
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Débuts compliqués pour la recrue Mohamed Ouédraogo, même si le défenseur burkinabé a des circonstances atténuantes pour son entraineur Paulo Fonseca, qui estime s'être trompé à son sujet.
Habitué à avoir des recrues avec un impact immédiat, l’Olympique Lyonnais a pris une petite claque avec le niveau affiché par Mohamed Ouédraogo. Recruté pour 2,2 millions d’euros en provenance du championnat autrichien, le Burkinabé était vu comme un homme de couloir à gauche capable de régler définitivement le problème à ce poste. La porte lui était grande ouverte en préparation, quand ses concurrents étaient encore au petit trot. Mais rapidement, le niveau de jeu affiché par le joueur de 23 ans a déçu.

Fonseca avoue son erreur pour Ouédraogo

Imprécision technique, mauvais placement et marque absent, Mohamed Ouédraogo est très rapidement parti sur le banc après deux matchs contre Prague à l’aller et Toulouse en Ligue 1. Depuis, aucune apparition en championnat et 45 minutes en Europa League contre Anderlecht. De quoi décevoir, mais Paulo Fonseca demande de la patience pour ce joueur qui n’avait pas encore connu le plus haut niveau, et qui possède néanmoins des qualités de premier plan à ses yeux.
« C’est un joueur en qui je crois beaucoup. Il a tout pour faire un grand latéral, il est rapide, il est fort physiquement, il est bon avec le ballon sous pression. Pour lui, l’arrivée à Lyon a été particulière. Je pense que j’ai été un peu responsable pour le moment parce que les premiers jours, j’ai créé sur lui une pression initiale lors de la pré-saison, sur ce qu’il doit faire. Et naturellement, il y a une question de confiance mentale. Tout est différent pour lui à Lyon, on en a parlé avec lui. On l’a beaucoup suivi. Mais il a besoin de confiance, de plus de temps. Certains s’adaptent plus vite. Il a besoin d’être dans un contexte positif pour être le Mo que l’on connaît », a souligné dans Le Progrès un Paulo Fonseca persuadé que l’OL ne s’est pas trompé en recrutant le Burkinabé, qui va toutefois avoir besoin d’un peu de temps pour donner sa pleine mesure Lyon. Avec les présences de Nicolas Tagliafico et Abner, l’OL peut au moins se permettre de faire sans son nouvel arrière gauche pour ce début de saison.
M. Ouédraogo

M. Ouédraogo

Burkina FasoBurkina Faso Âge 23 Défenseur

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