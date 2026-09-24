ASSE : Le coup de génie de Kilmer Sports confirmé

moi a la difference de toi je connais le sens d'un forum tu commentes ce que tu veux !!! et viens pas me sortir oui tu m'as dit que je te l'ai dit parce que t toujours la a dire oui ca commente que le psg a croire les articles du psg t'appartienne mdr trou du cul va! sinon tu m'appelle le jour ou tu parles foot?
Voilà des insultes, du vent venant d'un mec qui t'explique au calme le football, que Longoria -pauvre de lui - a été contraint de tenter un coup de poker avec un budget a 280m€, comme un vulgaire pari sportif de bar PMU. Tu représentes ce que je déteste chez les marseillais, l'arrogance, la grande bouche, la mauvaise foi et la pensée unique
Norvégien ou Danois ? Faut choisir !
Ils l'ont checké l'action sur Gouiri. T'as pas suivi le dossier toi.
Tout le reste n'est pas nul, mais il y a quand même un vrai appauvrissement culturel. Le rap est trop commercial, les paroles creuses. Qu'est-ce qui va rester de ces titres dans quelques années ? L'IA fera encore mieux.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
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|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|5
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|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
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|9
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|5
|1
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|6
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|5
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|1
|3
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|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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