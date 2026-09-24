ASSE : Le coup de génie de Kilmer Sports confirmé

ASSE : Le coup de génie de Kilmer Sports confirmé

ASSE24 sept. , 15:30
parGuillaume Conte
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Pas besoin de se ruiner pour réaliser de belles opérations au mercato. C'est l'exemple parfait illustré par le recrutement de Jakob Breum, qui pourrait rapporter très gros à l'ASSE.
Si l’ASSE refuse l’étiquette du « PSG de la Ligue 2 », ses moyens mis pour recruter en font tout de même un club largement à part, alors que de nombreuses formations se serrent la ceinture et ne parviennent pas à investir pour se renforcer. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’il soit nécessaire de faire gros investissements pour trouver la perle rare.

L'ASSE se frotte les mains

C’est le cas avec Jakob Breum, la belle surprise de ce début de saison avec deux buts et deux passes décisives en seulement six matchs. A 22 ans, il a été déniché pour une somme comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros en fonction des bonus. Et les Verts n’ont pas à se plaindre de ce choix, car la montée en régime du Danois transparait aussi sur sa valeur marchande.
C’est le journaliste spécialisé sur le club du Forez Laurent Hess qui le confirme. « On se doutait que l’ASSE avait fait une très bonne affaire en allant chercher le milieu de terrain danois de 22 aux Pays-Bas pour un transfert estimé à 3 millions d’euros. L’observatoire du sport vient de sortir le classement les 10 joueurs à la plus forte valeur marchande de Ligue 2, et le Norvégien est sur la troisième marche de ce classement avec une valorisation à 12,4 ME. Cela sent déjà la très belle plus-value pour l’ASSE et Kilmer Sport », a livré le journaliste.
Un départ n’est pas à l’ordre du jour, mais la meilleure façon d’éviter la perte du Danois en fin de saison, sera de valider cette fameuse montée dans l’élite. Dans le cas contraire, même si la plus-value sera appréciable, le départ de Jakob Breum sera difficile à éviter. Et le but n’est pas de se retrouver dans une situation similaire à celle de Lucas Stassin, qui a finalement quitté l’ASSE cet été pour rejoindre Séville sans pour le moment rapporter grand chose aux Verts.
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moi a la difference de toi je connais le sens d'un forum tu commentes ce que tu veux !!! et viens pas me sortir oui tu m'as dit que je te l'ai dit parce que t toujours la a dire oui ca commente que le psg a croire les articles du psg t'appartienne mdr trou du cul va! sinon tu m'appelle le jour ou tu parles foot?

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