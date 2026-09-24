Mbappe Dembele

Mbappé ne sera pas l’élu, Dembélé en remet une couche

PSG24 sept. , 13:30
parEric Bethsy
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Vexé par les propos de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ne se gêne pas pour répondre subtilement à son ami. L’attaquant du Paris Saint-Germain a de nouveau glissé un message au Madrilène en nommant Khvicha Kvaratskhelia favori du Ballon d’Or.
Pour Kylian Mbappé, toute cette histoire n’est qu’une fausse polémique. Il n’y a pas la moindre animosité entre le capitaine de l’équipe de France et son coéquipier Ousmane Dembélé, qui a pourtant repris le terme « l’élu » dans une récente déclaration pour répondre à celle du Bondynois. « J'en ai déjà parlé avec lui, calmait le buteur du Real Madrid. Et non, il n'y a pas de tension, c'est un ami. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à propos de ça, je suis vraiment très tranquille. Après, je pense qu'en période de Ligue des Nations et d'équipe de France, il faut toujours trouver un débat et je pense que celui-là est bien trouvé. »
La mise au point du Merengue aurait pu mettre un terme au feuilleton. Mais ce n’est visiblement pas le souhait d’Ousmane Dembélé. Dans un entretien accordé à la BBC aux côtés de son partenaire Khvicha Kvaratskhelia, l’avant-centre du Paris Saint-Germain a désigné le Géorgien comme favori du Ballon d’Or, avec une expression bien choisie. « C’est lui, a tranché l’ancien Rennais. Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle. Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi. »

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Le tenant du titre individuel le sait, tout le monde fera le lien avec Kylian Mbappé. L’attaquant formé à l’AS Monaco a l’habitude d’utiliser ces termes pour décrire ses propres performances. Nouvelle illustration dans sa récente interview pour RFI. « C'est un trophée individuel, et je pense que c'est ça qui doit primer sur tout. Après, bien sûr, il ne faut pas effacer tout le reste, mais la capacité à être performant individuellement et à brûler la rétine, c'est ce qui marque les gens pour un trophée comme celui-là », soulignait le Madrilène au cœur d’une campagne qui ne fait vraiment pas l’unanimité.
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Derniers commentaires

Mbappé ne sera pas l’élu, Dembélé en remet une couche

moi a la difference de toi je connais le sens d'un forum tu commentes ce que tu veux !!! et viens pas me sortir oui tu m'as dit que je te l'ai dit parce que t toujours la a dire oui ca commente que le psg a croire les articles du psg t'appartienne mdr trou du cul va! sinon tu m'appelle le jour ou tu parles foot?

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Voilà des insultes, du vent venant d'un mec qui t'explique au calme le football, que Longoria -pauvre de lui - a été contraint de tenter un coup de poker avec un budget a 280m€, comme un vulgaire pari sportif de bar PMU. Tu représentes ce que je déteste chez les marseillais, l'arrogance, la grande bouche, la mauvaise foi et la pensée unique

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Tout le reste n'est pas nul, mais il y a quand même un vrai appauvrissement culturel. Le rap est trop commercial, les paroles creuses. Qu'est-ce qui va rester de ces titres dans quelques années ? L'IA fera encore mieux.

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