ASSE : Un oubli honteux, il balance un missile sur Kilmer Sports

Un feu d'artifice ...Mais avec quel argent???
Vieux Gone Tu porte bien ton pseudo et tu te sens poussé des ailes avec tes likes
Oui, John Textor a été condamné par la justice britannique à verser environ 97 millions de dollars (plus de 90 millions de dollars) au fonds d'investissement américain Iconic Iconic a gagné son procès ^^
𝗗𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́, 𝗹'𝗢𝗟 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝘁𝗶𝗴𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝟮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́𝘀 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘁𝘀 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼̂𝗺𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗳𝗼𝗴𝗼 : "Des litiges sont en cours avec PRPF (High Court of Justice de Londres ; montant demandé par la contrepartie 43 M$ + intérêts de retard et pénalités) et EMSO (Tribunal Arbitral du Sport ; montant demandé par la contrepartie : 28,5 ME + intérêts de retard et pénalités), tous deux établissements d'affacturage de Botafogo, en lien avec des contrats conclus avec Botafogo en 2024/2025 sur les joueurs Igor Jesus, Savarino et Jair Paula."
Tu parle de moi ? Ou du contraire Sergio???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading