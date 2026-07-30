ASSE : Un oubli honteux, il balance un missile sur Kilmer Sports

L'AS Saint-Étienne est un club légendaire, et son hymne est également historique. Lorsque Geoffroy-Guichard entonne le célèbre Allez les Verts, c'est un retour dans l'histoire de l'ASSE. Mais l'auteur de ce tube des années 70 (plus de 4 millions de disques vendus) n'a pas apprécié le comportement de Kilmer Sports.

« Allez, qui c’est les plus forts, évidemment c’est les Verts », les paroles de ce qui depuis 1976 est devenu l'hymne de l'ASSE ont traversé les années et la diffusion du tube de Monty est toujours un grand moment avant les matchs de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Régulièrement, l'artiste est convié pour chanter ce qui avait été un énorme tube en France dans les années 70, un cas unique dans l'histoire du football français, puisque la chanson Les corons de Pierre Bachelet était déjà très connue avant d'être entonnée à Félix-Bollaert de manière régulière depuis la mort du chanteur. Récemment, Kilmer Sports a organisé le 31 mai un match des héros à Geoffroy-Guichard, le but étant de recueillir des fonds pour le Téléthon. Mais l'ASSE avait oublié d'inviter Monty, et ce dernier l'a un peu en travers de la gorge.

L'ASSE en Ligue 1, il a rendez-vous

Revenant sur la genèse de l'hymne stéphanois, le chanteur admet avoir assez mal pris cet oubli et l'avoue de manière incisive. « Au club, ils ont répondu que ça aurait été pour la reprise du Championnat si on était remontés en Ligue 1, donc je ne suis pas encore près d'y aller. Je prie pour que je puisse être réinvité à chanter Allez les Verts ! sur la pelouse de Geoffroy-Guichard avant d'avoir 100 ans », ironise l'auteur d'Allez les Verts qui a fêté ses 83 ans en février dernier et n'a visiblement pas digéré cette omission des actuels propriétaires de l'AS Saint-Etienne. En attendant, Monty a tout de même offert un disque d'or original de sa chanson pour le Musée des Verts, où bien sûr on peut entendre Allez les Verts.