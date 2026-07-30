Le PSG a repris contact avec Maghnes Akliouche
Akliouche pour remplacer Barcola au PSG

Akliouche à Paris, Monaco accepte les 50ME

PSG30 juil. , 18:00
parClaude Dautel
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Lancées depuis des semaines, les négociations entre le Paris SG et l'AS Monaco pour Maghnes Akliouche ont enfin abouti. Les deux clubs se sont entendus pour un transfert de 50 millions d'euros.
Après avoir essayé de marchander au maximum, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont décidé de donner aux dirigeants monégasques ce qu'ils attendaient afin d'aboutir à la signature de Maghnes Akliouche. Le jeune ailier international français ayant donné son accord au Paris Saint-Germain, il fallait encore que les deux clubs s'entendent. Et L'Equipe annonce que cette fois, l'AS Monaco a donné son feu vert après avoir reçu la dernière offre parisienne, à savoir 50 millions d'euros, soit exactement ce qu'attendait le club de la Principauté depuis le début des discussions. Paris a bien tenté de faire baisser le prix de Maghnes Akliouche, mais probablement sous la pression d'un Luis Enrique agacé, le président du PSG et Luis Campos ont compris qu'il fallait rapidement boucler ce transfert.

Le PSG a accepté les demandes de Monaco

L'officialisation de la venue de Maghnes Akliouche pourrait prendre quelques jours, car Paris et Monaco doivent formaliser tout cela, et notamment les modalités de paiement des 50 millions d'euros. Mais Loïc Tanzi le confirme, plus rien ne s'oppose désormais à la signature de l'attaquant de 24 ans, qui a participé au Mondial 2026 avec les Bleus et a donc encore quelques jours de vacances. Pour le Paris Saint-Germain, la signature de Maghnes Akliouche colle parfaitement avec les exigences de Luis Enrique, lequel avait flashé sur l'ailier monégasque lors de la double confrontation entre les deux clubs en Ligue des champions. Akliouche était tout proche de renvoyer le tenant du titre à la maison, après avoir réalisé notamment un gros match au Parc des Princes.

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