Nayef Aguerd et l'OM, attention danger
Nayef Aguerd

Rennes veut un joueur de l'OM, ça pose problème

Rennes30 juil. , 18:30
parClaude Dautel
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Le Stade Rennais s'intéresse de très près à un de ses anciens joueurs, Nayef Aguerd, que l'Olympique de Marseille ne retiendra pas de force. Cependant, les conditions d'un transfert du défenseur international marocain ne sont pas claires.
Rennes et l'OM ont souvent fait des affaires ces dernières saisons avec plus ou moins de réussite. Cette fois, c'est le club breton qui souhaite faire ses emplettes dans le vestiaire marseillais, au moment où les deux clubs sont concurrents pour faire revenir Martin Terrier en Ligue 1. En effet, Santi Aouna révèle que les dirigeants rennais sont intéressés pour faire revenir Nayef Aguerd, le défenseur international marocain de l'Olympique de Marseille dont la situation contractuelle est floue. En effet, le joueur de 30 ans, qui a encore quatre années de contrat avec l'OM, verra son salaire être augmenté s'il reste à Marseille, mais dans le même temps, il a une clause qui lui permet de partir si un club propose 15 millions d'euros. Une clause qui s'achève ce vendredi à minuit, ce qui n'est pas pour simplifier les choses.

L'OM a fait signer un contrat compliqué à Nayef Aguerd

Notre confrère précise que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient précisé dans cette clause que ces 15 millions d'euros devraient être réglés aussitôt et en une seule fois. Autrement dit, le Stade Rennais ne pourra pas boucler le transfert de Nayef Aguerd dans les prochaines 24 heures, et si Franck Haise le veut réellement dans son effectif, alors il faudra payer plus cher. De quoi rendre complexe une opération qui aurait pu être simple mais qui ne l'est finalement pas. Pour l'instant, cet intérêt rennais ne s'est pas concrétisé par des négociations, encore faut-il savoir ce que Nayef Aguerd voudra faire, sachant qu'il est déjà un des plus gros salaires de l'Olympique de Marseille et qu'en plus son salaire doit mécaniquement augmenter s'il reste.
Ce qui est certain, c'est que le Stade Rennais n'offrira pas 4,8 millions d'euros par an au défenseur marocain, la famille Pinault n'étant pas du genre à offrir un tel salaire. La dernière fois que Rennes l'a fait, c'était pour convaincre Brice Samba de venir du RC Lens, et depuis les choses ont énormément changé du côté du Roazhon Park.

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Tu parle de moi ? Ou du contraire Sergio???

L'OM débarque en Croatie, sa cible est démasquée

ah ouais tu as vu ca ou? c' est la lecture ou la comprehension des mots qui te pose probleme? dis nous tout

Rennes veut un joueur de l'OM, ça pose problème

Ça a été démenti il me semble

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