L’OM renverse Nîmes dans la difficulté

OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo

𝗗𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́, 𝗹'𝗢𝗟 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗶𝘁𝗶𝗴𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝟮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́𝘀 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘁𝘀 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼̂𝗺𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗳𝗼𝗴𝗼 : "Des litiges sont en cours avec PRPF (High Court of Justice de Londres ; montant demandé par la contrepartie 43 M$ + intérêts de retard et pénalités) et EMSO (Tribunal Arbitral du Sport ; montant demandé par la contrepartie : 28,5 ME + intérêts de retard et pénalités), tous deux établissements d'affacturage de Botafogo, en lien avec des contrats conclus avec Botafogo en 2024/2025 sur les joueurs Igor Jesus, Savarino et Jair Paula."