OM : Terrier préfère Rennes, Genesio prend un râteau

Prêt à se relancer en France, Martin Terrier a des touches en Ligue 1. Son ancien entraîneur Bruno Genesio aimerait le récupérer à l’Olympique de Marseille. Mais l’attaquant du Bayer Leverkusen privilégie un retour au Stade Rennais.

Avec des moyens limités, le recrutement de l’Olympique de Marseille reposera essentiellement sur de bonnes idées. Le directeur sportif Grégory Lorenzi devra faire appel à sa créativité, et pourquoi pas au réseau de son entraîneur. Bruno Genesio peut effectivement utiliser son répertoire pour contribuer à la composition de son groupe encore en chantier. Le coach notamment passé par l’Olympique Lyonnais, Rennes et plus récemment Lille a connu des joueurs susceptibles d’intéresser le club phocéen, à commencer par Martin Terrier.

Le successeur d’Habib Beye serait ravi de récupérer l’ancien Rennais dont le profil est également validé par la direction olympienne. Prêt à quitter le Bayer Leverkusen pour se relancer en Ligue 1, le Français a fait l’objet de discussions en interne. Mais rien de plus selon Foot Mercato , qui précise que l’Olympique de Marseille n’a entamé aucune démarche sur ce dossier. Les dirigeants marseillais ont peut-être déjà compris qu’ils n’avaient pas les faveurs de Martin Terrier. En cas de retour dans l’Hexagone, l’attaquant polyvalent âgé de 29 ans privilégie un retour au Stade Rennais qui a déjà lancé les discussions.

Terrier a besoin de se rassurer

Le joueur formé au LOSC a gardé d’excellents souvenirs de son passage en Bretagne. A ses yeux, les Rouge et Noir réunissent tous les paramètres pour lui permettre de se relancer après une saison à seulement 11 titularisations toutes compétitions confondues, principalement à cause de deux blessures. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2025, Martin Terrier avait manqué le début de la saison dernière, puis la fin en raison d’un pépin aux ischios. Cela n’a pas l’air de refroidir ses admirateurs en Ligue 1.