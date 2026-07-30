OM : Terrier préfère Rennes, Genesio prend un râteau

OM : Terrier préfère Rennes, Genesio prend un râteau

OM30 juil. , 13:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Prêt à se relancer en France, Martin Terrier a des touches en Ligue 1. Son ancien entraîneur Bruno Genesio aimerait le récupérer à l’Olympique de Marseille. Mais l’attaquant du Bayer Leverkusen privilégie un retour au Stade Rennais.
Avec des moyens limités, le recrutement de l’Olympique de Marseille reposera essentiellement sur de bonnes idées. Le directeur sportif Grégory Lorenzi devra faire appel à sa créativité, et pourquoi pas au réseau de son entraîneur. Bruno Genesio peut effectivement utiliser son répertoire pour contribuer à la composition de son groupe encore en chantier. Le coach notamment passé par l’Olympique Lyonnais, Rennes et plus récemment Lille a connu des joueurs susceptibles d’intéresser le club phocéen, à commencer par Martin Terrier.
Le successeur d’Habib Beye serait ravi de récupérer l’ancien Rennais dont le profil est également validé par la direction olympienne. Prêt à quitter le Bayer Leverkusen pour se relancer en Ligue 1, le Français a fait l’objet de discussions en interne. Mais rien de plus selon Foot Mercato, qui précise que l’Olympique de Marseille n’a entamé aucune démarche sur ce dossier. Les dirigeants marseillais ont peut-être déjà compris qu’ils n’avaient pas les faveurs de Martin Terrier. En cas de retour dans l’Hexagone, l’attaquant polyvalent âgé de 29 ans privilégie un retour au Stade Rennais qui a déjà lancé les discussions.

Terrier a besoin de se rassurer

Le joueur formé au LOSC a gardé d’excellents souvenirs de son passage en Bretagne. A ses yeux, les Rouge et Noir réunissent tous les paramètres pour lui permettre de se relancer après une saison à seulement 11 titularisations toutes compétitions confondues, principalement à cause de deux blessures. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2025, Martin Terrier avait manqué le début de la saison dernière, puis la fin en raison d’un pépin aux ischios. Cela n’a pas l’air de refroidir ses admirateurs en Ligue 1.
M. Terrier

M. Terrier

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
maxence lacroix chelsea signing day 10
Premier League

Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix

Le Psg Fait Un Gros Effort Pour Barcola
PSG

Le PSG fait un gros effort pour Barcola

canal humilie stephane guy recupere la premier league stephane guy 1 397324
OL

OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon

Le Psg Exige Une Reponse Rapide De Ferran Torres
PSG

Le PSG exige une réponse rapide de Ferran Torres

Fil Info

30 juil. , 13:02
Chelsea officialise la signature de Maxence Lacroix
30 juil. , 13:00
Le PSG fait un gros effort pour Barcola
30 juil. , 12:40
OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon
30 juil. , 12:20
Le PSG exige une réponse rapide de Ferran Torres
30 juil. , 12:00
Todibo en approche, l’OM entrevoit sa première recrue
30 juil. , 11:30
OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg
30 juil. , 11:00
Le PSG scandalisé par le prix d'un défenseur de Ligue 1
30 juil. , 10:30
EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois
30 juil. , 10:10
Nantes tient son transfert du siècle, Abline officialisé par Monaco

Derniers commentaires

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

Bein ecoute, la c'est une analyse psychologique du mode de fonctionnement d'un supporter lambda...Si tu la comprends pas, je ne peux malheureusement pas t'aider mon grand.. désolé et bisous.. Ps: je ne m'attaque pas du tout a la personne a laquelle j'ai repondu mon grand.. je lui donne mon analyse

OL : Matthieu Louis-Jean envoie un message rassurant

@foutrelucide, t'es vraiment médiocre comme bonhomme. Ton seul lobby c'est de t'en prendre à tout le monde, enfin presque vu que quand tu tombes sur un os, tu ne peux plus le ronger et tu disparais. Jamais une analyse digne de ce nom, que de la critique sans relief. Mister casseroles.

OM : Milan freine brutalement dans le dossier Hojbjerg

8h "Milan va prendre Hojbjerg" 11h30 "Milan freine pour Hojbjerg" 😂😂😂 Ne changez rien, c'est trop marrant.

OL : Canal+ dévoile sa dream team pour Prague-Lyon

Et toi comme d'hab , TU NE REPONDS PAS AU SUJET et tu noies le poisson .... Tu n'es pas intelligent sergio, c'est bien dommage... vas y parle moi de Tetor un peu s'il te plait!! VAS Y ? NOUS T'ecoutons tous

EdF : Zidane peut humilier Deschamps en 24 mois

le footeux csc mec parle pas d'etre en boucle alors que tu es en boucle sur lyon oui ca fait 7 ans pas de ldc faite ce que je dis et pas ce que je fait mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading