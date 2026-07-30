L'OM débarque en Croatie, sa cible est démasquée

L'Olympique de Marseille se montre très discret sur le marché des transferts, mais ne reste pas inactif. Dans le collimateur de l'OM, Moris Valincic un latéral qui évolue en Croatie.

Grégory Lorenzi n'a pas les moyens financiers de ses prédécesseurs à Marseille, et en plus il doit gérer plusieurs ventes. Mais cela n'empêche pas l'ancien Brestois de s'activer afin de trouver des joueurs capables d'apporter un vrai plus à Bruno Genesio, lequel reste tout de même serein. A l'heure où l'Olympique de Marseille n'a pas recruté un seul joueur d'envergure, Gianluca Di Marzio , spécialiste italien du mercato , affirme que les dirigeants de l'OM ont un regard très attentif sur un joueur du Dinamo Zagreb, à savoir Moris Valincic. International chez les jeunes avec la Croatie, le latéral droit de 23 ans a encore quatre ans de contrat avec son club, mais il pourrait partir dès cet été si une offre intéressante arrive sur le bureau de ses dirigeants.

Moris Valincic dans le viseur de l'OM

Formé au HNK Rijeka, Moris Valincic était titulaire lors des deux récents matchs du 2e tour préliminaire de Ligue des champions qui a vu le Dinamo Zagreb sortir le FC Thoune. « Le club français a pris des renseignements auprès du Dinamo Zagreb concernant le latéral, l'un des joueurs clés du club croate. Né en 2002, Valincic est suivi de près par l'Inter Milan et Naples, et l'OM attend la confirmation de l'intérêt que lui porteront les clubs italiens », précise le journaliste italien. Ce dernier pense que les dirigeants marseillais ne se livreront pas à une surenchère avec les deux clubs italiens, qui ont des moyens financiers largement supérieurs et peuvent donc aller au-dessus des 2,5 millions d'euros, valeur actuelle de Moris Valincic selon Transfermarkt.

Encore une fois, l'Olympique de Marseille peut faire des efforts, mais ne doit pas proposer un salaire conséquent à ses renforts, sous peine de réduire à néant les énormes efforts faits pour se séparer des joueurs les plus coûteux. De son côté, Moris Valincic ne s'opposera pas à un départ du Dinamo Zagreb cet été.