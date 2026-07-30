OM : Rulli s'en va, Marseille mise sur Guillaume Restes !

La première opération du mercato marseillais devrait concerner le poste de gardien de but. Tandis que Rulli et De Lange sont sur le départ, l'OM veut boucler la signature de Guillaume Restes, le jeune portier du TFC.

FootMercato. Bruno Genesio va donc devoir trouver un nouveau gardien de but et, selon le média spécialisé, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille souhaite faire signer Guillaume Restes, le portier de Toulouse, médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Paris. Ce n'était probablement pas la priorité absolue du mercato marseillais, mais tout semble se mettre en place pour que dans les prochains jours l'Olympique de Marseille ait un nouveau gardien de but. En effet, ce jeudi, les contacts pris par Manchester City avec l'OM pour le transfert de Geronimo Rulli s'intensifient , et le portier argentin devrait rapidement rejoindre les Cityzen selon différents médias anglais. Dans le même temps, Jeffrey De Lange devrait rejoindre le club néerlandais de Twente, comme l'annonce. Bruno Genesio va donc devoir trouver un nouveau gardien de but et, selon le média spécialisé, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille souhaite faire signer Guillaume Restes, le portier de Toulouse, médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques de Paris.

Du changement dans les cages à l'OM

A deux ans de la fin de son contrat avec le TFC, son club formateur, Guillaume Restes est tenté à l'idée de devenir le portier numéro du club phocéen. Et selon la même source, l'Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club ont déjà entamé les négociations, preuve s'il en était besoin que l'opération pourrait rapidement se conclure de manière positive. Tandis que l'on ne connaît pas les conditions économiques des ventes de Rulli et De Lange, on sait que la valeur de Guillaume Restes est estimé à 18 millions d'euros par Transfermarkt.

Les prochains jours seront probablement décisifs dans ce dossier où l'OM paraît cette fois être bien embarqué. Agé de 21 ans, Guillaume Restes est considéré comme l'un des gardiens de but les plus prometteurs de Ligue 1, et surtout les plus anciens se souviendront qu'en 1992, l'OM était aussi allé chercher son portier au TFC, il s'agissait d'un certain Fabien Barthez.