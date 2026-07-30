L'Europe refuse de jouer le Mondial 2030 !

Réunis en urgence, les membres de l'UEFA ont décidé de frapper fort contre le projet initié par Gianni Infantino. Organisé en Espagne, au Portugal et au Maroc, le Mondial 2030 pourrait se jouer sans les pays européens si la FIFA va au bout dans ce dossier.

L'UEFA en guerre avec la FIFA

Sans les sélections européennes, le Mondial n'aurait plus lieu d'être et il est évident que les diffuseurs et sponsors de cette compétition tourneront également le dos à la FIFA, même si on imagine que Gianni Infantino a réfléchi à tout cela. Tandis que la Confédération africaine de football souhaite réfléchir au projet de l'instance mondiale du football, l'UEFA a décidé d'entrer en guerre et l'a confirmé dans un communiqué.

« Ce modèle n’a pas sa place dans le football mondial. L’avenir du football ne peut pas être dicté par les attentes de ceux dont la mission première est de maximiser la rentabilité financière (...) À la suite des discussions de ce jour, aucune équipe des associations membres de l’UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que cette proposition restera d’actualité, à savoir tant que cette proposition n’aura pas été abandonnée dans sa totalité et que des garanties auront été fournies que la FIFA n’ouvrira jamais sa gouvernance ni ses compétitions à des intérêts privés. Que personne n’en doute : l’UEFA et ses associations membres s’opposeront à ces projets avec la détermination la plus absolue », indique l'UEFA dans un long communiqué.