OM : Greenwood prive McCourt d'un transfert à 50 ME

Tandis que l’OM espère récupérer au moins 50 millions d’euros grâce à son transfert, Mason Greenwood se voit bien rester à Marseille pour une troisième année consécutive, une sacrée surprise.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis deux ans et nommé pour le titre de joueur de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP, Mason Greenwood vit peut-être ses derniers instants en France . Avec la non-qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions, de grosses ventes semblent indispensables et logiquement, les regards se tournent vers la star anglaise, valorisée à près de 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Marseille peut difficilement se passer d’un tel transfert afin de renflouer ses caisses, après avoir manqué son objectif de qualification en C1.

Mais pour Frank McCourt, il ne sera peut-être finalement pas si simple de se séparer du joueur de 24 ans. Car contre toute attente, à la sortie de la cérémonie des trophées UNFP, Mason Greenwood a fait savoir qu’il était favorable à l’idée de rester une troisième année à Marseille, même sans Ligue des Champions à disputer. « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison » a d’abord glissé l’ancien joueur de Manchester United avant de poursuivre.

J’espère pouvoir rester - Mason Greenwood

« Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester » a lancé Mason Greenwood, surprenant tout le monde alors que son départ semblait acté ou presque. En froid avec Medhi Benatia, l’Anglais sait que le directeur sportif marocain va partir, ce qui lui donne peut-être envie de rester. Greenwood sait aussi que les clubs susceptibles de l’accueillir ne sont pas si nombreux. La Premier League lui ferme toujours ses portes tandis que son prix est un peu cher pour les clubs italiens, même si la Juventus Turin le suit.

En Espagne, l’Atlético de Madrid est la seule option crédible. Il reste les championnats saoudiens et turcs, des options viables. D’autant que le média Fotomac remet une pièce dans la machine en ce début de semaine et confirme l’intérêt très sérieux de Fenerbahçe pour le numéro 10 de l’OM. Reste à voir ce que Mason Greenwood préfère, entre une troisième année à Marseille, et un départ dans un championnat hors top 5 européen. Frank McCourt n’avait en tout cas pas prévu, sans doute, de voir son joueur à la plus forte valeur marchande faire de la résistance pour rester au club à l’intersaison, ce qui pourrait modifier les plans de l’Américain et de sa nouvelle équipe composée de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.