L'OM et Mason Greenwood, il confirme son départ

Auteur du penalty victorieux contre Le Havre, Mason Greenwood a répondu de la plus belle façon aux critiques à ceux qui l'accusaient de traîner les pieds en cette fin de saison. Cela ne changera, à priori, rien à l'avenir de l'attaquant anglais à l'OM.

La Provence, Alexandre Jacquin annonce que le scénario est déjà connu d'avance. Habib Beye et Mason Greenwood se sont livrés à un grand numéro de communication après la victoire marseillaise en Normandie, mais cela ne changera pas grand-chose à l'avenir de celui qui était le chouchou de Roberto De Zerbi, mais pas vraiment de Medhi Benatia. Après une saison durant laquelle il a alterné le très bon et le totalement mauvais, Mason Greenwood semble traîner son spleen au sein du club phocéen et il paraît d'ores et déjà acquis qu'il va quitter l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato . Privé de Ligue des champions, Frank McCourt sait qu'il va devoir trouver des solutions pour remplir les caisses de son club, et la vente du joueur anglais est la plus évidente. Dans, Alexandre Jacquin annonce que le scénario est déjà connu d'avance.

Greenwood va remplir les caisses de l'OM

Au lendemain de la victoire marseillaise, qui permet à l'OM de pouvoir espérer disputer l'Europa League, le patron du service des sports du quotidien régional n'est pas loin d'officialiser le transfert de Mason Greenwood. « Medhi Benatia ne fera officiellement plus partie de l’organigramme dans quelques jours et il ne devrait pas être le seul à plier bagage (....) Mason Greenwood a tiré un penalty parfait au moment où beaucoup, à la Commanderie, le fustigent désormais pour une nonchalance qu’il a toujours pourtant eue. Revoilà l’Olympique de Mason. Enfin, jusqu’à ce qu’il parte lui aussi... », écrit dans son édito le journaliste marseillais, visiblement lassé des changements permanents au sein de l'effectif marseillais.