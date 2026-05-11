OM : Greenwood prend la parole et règle le cas Beye

Buteur face au Havre pour donner la victoire à l’OM dimanche soir (0-1), Mason Greenwood a mis fin aux rumeurs concernant sa mauvaise relation supposée avec son entraîneur Habib Beye.

La semaine passée, on apprenait par plusieurs médias que Mason Greenwood avait été la cible d’Habib Beye et que l’attitude de l’Anglais avait fortement déplu à l’entraîneur de l’OM, au point d’interrompre définitivement la séance du jour. Des rumeurs de plus au sujet d’un club en pleine crise de nerfs en cette fin de saison. Mais ce dimanche au Havre, le meilleur buteur olympien n’avait pas vraiment l’attitude d’un joueur qui a lâché son coach et ses coéquipiers.

Buteur et plutôt remuant sur le front de l’attaque, il a clarifié les choses au micro de Ligue1+ à l’issue du match après avoir été élu homme du match. « il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias, Habib est un bon gars, j’ai confiance en lui et lui a confiance en moi » a lancé Mason Greenwood. Le meilleur moyen pour désamorcer la bombe et mettre fin aux rumeurs concernant sa relation avec Habib Beye. Une déclaration qui fera plaisir à l’entraîneur olympien, lequel a ensuite tenu des propos allant dans le même sens.

« Il n'y a rien à expliquer... L'image est belle parce qu'elle est peut-être nécessaire de la part de Mason avec tout ce qui s'est dit... Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, que j'entends que j'ai eu un clash, que j'ai arrêté l'entraînement à cause de Mason Greenwood, c'est ça qui me désole aujourd'hui dans le métier, où plus rien n'est vérifié. C'est la course à la mauvaise info et au mensonge » a pesté l’ancien entraîneur du Stade Rennais, lequel fait l’objet selon lui d’un traitement médiatique très spécial depuis plusieurs semaines.