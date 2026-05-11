Greenwood et l'OM, c'est fini
Mason Greenwood va quitter l'OM

OM : Mason Greenwood fait le malin, cela agace en interne

OM11 mai , 21:30
parClaude Dautel
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Auteur d'un but, sur penalty, contre Le Havre, Mason Greenwood a tenu à célébrer face à la caméra de Ligue 1+ en faisant clairement qu'il venait de faire fermer des bouches. Du côté de l'OM, on n'a pas apprécié cette attitude.
Habib Beye et Mason Greenwood sont venus faire un grand numéro de communication dans la foulée de la courte mais précieuse victoire de l'Olympique de Marseille dimanche soir en Normandie. Pointé du doigt pour son attitude nonchalante lors des derniers matchs de l'OM, et impliqué dans une polémique cette semaine lors de l'énième mise au vert décrétée par les dirigeants phocéens, l'attaquant anglais n'a pas manqué de fêter son but en faisant passer un message face caméra. « Ma célébration était pour ce qui est sorti dans la presse », a lancé Mason Greenwood, qui a probablement oublié que face à Nantes, les supporters marseillais l'avaient atomisé compte tenu de sa comportement. Quoi qu'il en soit, RMC confirme que du côté des responsables de l'OM, on n'a pas réellement apprécié le petit numéro de Mason Greenwood, qui a clairement oublié ses récentes prestations.
Plutôt que de faire profil bas, l'ancien joueur de Manchester United a roulé des mécaniques et cela ne passe pas. « S’adressait-il aux médias, à Medhi Benatia (avec qui les relations sont glaciales depuis longtemps) ou globalement à tous ceux qui ne retiennent de lui que sa nonchalance et son manque d’envie, pourtant flagrants, ces dernières semaines ? En interne, sa célébration "doigt sur les lèvres et bouche cousue" - bref, une invitation à fermer des bouches – n’a pas fait sourire tout le monde. En gros, il ne suffira pas d’un penalty marqué face à un mal classé pour oublier certaines attitudes », racontent nos confrères après le show havrais de Mason Greenwood.

Les adieux de Greenwood contre Rennes ?

Mason Greenwood, dont la carrière marseillaise a de grandes chances de s'achever au coup de sifflet final du match contre le Stade Rennais, n'est plus réellement perturbé par ce que les dirigeants de l'OM pensent de lui, convaincu qu'il est qu'il peut rebondir ailleurs. Sauf que les clubs capables de payer très cher un attaquant qui traîne tout de même un très lourd dossier, lequel lui ferme les portes de la Premier League, sont rares. Et si certains ont osé faire croire que Greenwood pourrait rejoindre le Paris FC, ils ont oublié que la famille Arnault, qui dirige le groupe LVMH, n'a pas du tout l'intention de faire signer Mason Greenwood pour des raisons évidentes.
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Ah non je parle bien de ligue 1... Les deux derniers matchs de l OM que j ai vu, étaient face à Monaco et Lorient, manque de bol deux defaites de l OM, et sur ces deux matchs, Greenwood etait fantomatique, alors il tente mais sans conviction, et quand il se fait contrer ou perd la balle on a l impression qu il s en fout, aucun pressing, rien ...

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Tocard un jour tocard toujours... Olise fait gagner son équipe et briller les autres... tu peux en dire autant de Mobutu ? putain de groupie, gros suceur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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