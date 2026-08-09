OM : Gouiri rencontre Lorenzi, il exige des explications

OM : Gouiri rencontre Lorenzi, il exige des explications

OM09 août , 12:00
parClaude Dautel
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Chouchou de Bruno Genesio, Amine Gouiri est bien parti pour être le choix offensif numéro 1 de l'entraîneur de l'OM. Sauf que l'international algérien est désormais proche de partir. Une réunion est attendue d'urgence à Marseille.
Il reste encore trois semaines de mercato cet été, et pour l'instant l'Olympique de Marseille ne semble avancer rapidement que sur les ventes. Dernier joueur en date annoncé sur le départ, Amine Gouiri. Alors que ce dernier était considéré comme le favori pour être à la tête de l'attaque marseillaise cette saison, on a appris ces dernières 24 heures que le club de Côme, qui jouera la Ligue des champions, voulait recruter l'attaquant algérien de l'OM. Cesc Fabregas, l'entraîneur espagnol du club italien, apprécie lui aussi le profil d'Amine Gouiri et a demandé à ses dirigeants de nouer des contacts avec les dirigeants marseillais pour avancer dans ce dossier. C'est désormais chose faite et forcément le joueur de 26 ans est perturbé par tout cela.

Gouiri hésite sur son avenir

Ce dimanche, La Provence explique que même si Amine Gouiri a le souhait de travailler avec Bruno Genesio, un coach qu'il connaît et qu'il apprécie, savoir que Cesc Fabregas pensait à lui pour signer à Côme, une ville idyllique, et dans un club compétitif et qui pratique un football spectaculaire, faisait cogiter l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais. « Amine Gouiri est préoccupé par la tournure des événements entre les nombreux départs et l’absence de recrues », précisent nos confrères du quotidien régional. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a demandé à rencontrer Grégory Lorenzi dès le début de la semaine afin d'en savoir plus sur ce qui se prépare du côté de l'Olympique de Marseille, mais également connaître la position du club de Frank McCourt par rapport à l'offre du club italien.
Si Amine Gouiri s'en va pour Côme, cela veut probablement dire que Paixao restera à l'OM. Car même si le club phocéen ne s'interdit aucune vente, il ne peut tout de même pas se séparer de la totalité de ses attaquants, sachant que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont déjà partis en tout début de mercato. L'Olympique de Marseille va devoir faire des choix décisifs alors que l'OM ouvrira la saison de Ligue 1 le vendredi 21 août avec la réception de Strasbourg au Vélodrome. Bien malin celui qui connait déjà le 11 de départ de Bruno Genesio face aux Alsaciens.

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