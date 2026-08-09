FC Nantes : Les pieds qui tremblent, il refuse de s’énerver

Le FC Nantes a manqué son entrée en Ligue 2, puisque les Canaris ont été battus à domicile par le Red Star. Même si cela fait mauvais genre pour un des favoris du championnat, tout le monde reste zen. Du moins pour l'instant.

Le club de Waldemar Kita a soldé sa dernière saison, puisque le stade de la Beaujoire était vide samedi soir pour la première sortie des hommes de Michel Der Zakarian, un huis clos ayant été prononcé contre Nantes suite à des incidents lors du dernier match à domicile. Et le moins que l'on puisse dire est que les supporters nantais n'ont rien manqué, leur équipe préférée étant catastrophique durant la première période, et un peu moins mauvaise en deuxième.

Évidemment, la saison sera longue et tirer des conclusions après la défaite face au Red Star serait d'autant plus stupide que de nouveaux joueurs sont attendus. C'est un peu ce qu'a reconnu l'entraîneur du FC Nantes, qui pense que ses joueurs ont fait preuve d'une fébrilité incroyable, mais ne méritent pas encore de se faire détruire.

Nantes ne panique pas

Revenant sur cette défaite, l'expérimenté technicien nantais a mis la pédale douce, même s'il est conscient qu'il va vite falloir que ses joueurs assument le fait de jouer pour un club comme le FC Nantes. « On a eu trop de déchets techniques, de nervosité et dès qu’ils nous pressaient, on perdait le ballon. On avait les pieds qui tremblaient. Le FC Nantes est une grande équipe de ce championnat et on doit être ambitieux, mais il faut être capable de maîtriser ses émotions, a prévenu Michel Der Zakarian, qui refuse de déjà tirer le signal d’alarme. Ce n’est que le premier match, on ne va pas s’énerver. Mais il ne fait pas que ça se répète, non plus. » Au moment où l'AS Saint-Etienne est déjà lancée comme une fusée dans cette saison de Ligue 2, il ne faudrait toutefois pas que Nantes laisse trop de points en route. Le déplacement du week-end prochain à Laval permettra de savoir ce que cette équipe a dans les tripes.