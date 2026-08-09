OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

La compétitivité de l’effectif de l’OM est au coeur des interrogations en ce mois d’août. Deux dossiers seront cruciaux pour jauger les ambitions du club phocéen cette saison, ceux menant à Igor Paixao et à Jean-Clair Todibo.

L’Olympique de Marseille avance dans le flou cet été, Bruno Genesio le premier. L’entraîneur phocéen n’a aucune idée de ce à quoi son effectif ressemblera le 31 août prochain. Sans se projeter aussi loin, le coach olympien aimerait déjà avoir une esquisse de ce qui sera son onze de départ pour la réception de Strasbourg dans deux semaines lors de la 1ère journée de Ligue 1 . A n’en pas douter, Bruno Genesio espère qu’Igor Paixao en fera partie . Auteur de 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ailier brésilien souhaite rester.

« peu probable » puisque le club entraîné par Unai Emery ne chercherait pas à recruter d’ailier d’ici la fin du mercato. Une excellente nouvelle qui ne veut pas encore dire que Paixao va rester, mais une première menace sérieuse s’éloigne dans ce dossier. Dans le sens des arrivées, le nom de Jean-Clair Todibo revient avec insistance. Une telle arrivée dans le secteur défensif permettrait de nourrir de belles ambitions. Mais il est courtisé et il fait surtout office de plus forte valeur marchande de l’effectif. Ces derniers jours, l’intérêt d’Aston Villa a été évoqué et avait de quoi faire très peur aux supporters de l’OM. Qu’ils se rassurent : selon Santi Aouna de Foot Mercato , un départ de Paixao chez les Villans estpuisque le club entraîné par Unai Emery ne chercherait pas à recruter d’ailier d’ici la fin du mercato. Une excellente nouvelle qui ne veut pas encore dire que Paixao va rester, mais une première menace sérieuse s’éloigne dans ce dossier. Dans le sens des arrivées, le nom de Jean-Clair Todibo revient avec insistance. Une telle arrivée dans le secteur défensif permettrait de nourrir de belles ambitions.

Néanmoins et contre toute attente, le journaliste de FootMercato l’affirme : à ce jour, il n’y a « aucun intérêt de l’OM pour Todibo ». Si notre confrère confirme que des contacts ont existé les années précédentes, ce n’est pas le cas en cet été 2026. Un coup dur pour les supporters olympiens, qui s’imaginaient déjà accueillir l’international français de West Ham pour compenser les départs actés ou potentiels de Balerdi, Aguerd et Medina. Les dossiers Paixao et Todibo, comme d’autres, seront en tout cas à suivre dans les prochains jours et du côté de Bruno Genesio, on espère bien sûr une issue heureuse pour pouvoir composer l’équipe la plus forte possible en dépit des fortes contraintes économiques qui pèsent sur le club marseillais.