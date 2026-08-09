OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille
Igor Paixao

OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

OM09 août , 10:00
parCorentin Facy
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La compétitivité de l’effectif de l’OM est au coeur des interrogations en ce mois d’août. Deux dossiers seront cruciaux pour jauger les ambitions du club phocéen cette saison, ceux menant à Igor Paixao et à Jean-Clair Todibo.
L’Olympique de Marseille avance dans le flou cet été, Bruno Genesio le premier. L’entraîneur phocéen n’a aucune idée de ce à quoi son effectif ressemblera le 31 août prochain. Sans se projeter aussi loin, le coach olympien aimerait déjà avoir une esquisse de ce qui sera son onze de départ pour la réception de Strasbourg dans deux semaines lors de la 1ère journée de Ligue 1. A n’en pas douter, Bruno Genesio espère qu’Igor Paixao en fera partie. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, l’ailier brésilien souhaite rester.
Mais il est courtisé et il fait surtout office de plus forte valeur marchande de l’effectif. Ces derniers jours, l’intérêt d’Aston Villa a été évoqué et avait de quoi faire très peur aux supporters de l’OM. Qu’ils se rassurent : selon Santi Aouna de Foot Mercato, un départ de Paixao chez les Villans est « peu probable » puisque le club entraîné par Unai Emery ne chercherait pas à recruter d’ailier d’ici la fin du mercato. Une excellente nouvelle qui ne veut pas encore dire que Paixao va rester, mais une première menace sérieuse s’éloigne dans ce dossier. Dans le sens des arrivées, le nom de Jean-Clair Todibo revient avec insistance. Une telle arrivée dans le secteur défensif permettrait de nourrir de belles ambitions.

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Néanmoins et contre toute attente, le journaliste de FootMercato l’affirme : à ce jour, il n’y a « aucun intérêt de l’OM pour Todibo ». Si notre confrère confirme que des contacts ont existé les années précédentes, ce n’est pas le cas en cet été 2026. Un coup dur pour les supporters olympiens, qui s’imaginaient déjà accueillir l’international français de West Ham pour compenser les départs actés ou potentiels de Balerdi, Aguerd et Medina. Les dossiers Paixao et Todibo, comme d’autres, seront en tout cas à suivre dans les prochains jours et du côté de Bruno Genesio, on espère bien sûr une issue heureuse pour pouvoir composer l’équipe la plus forte possible en dépit des fortes contraintes économiques qui pèsent sur le club marseillais.
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Derniers commentaires

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ouf si Santi le dit. on est sauvé

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

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