PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

PSG09 août , 11:00
parCorentin Facy
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Après avoir bouclé la venue de Lucas Digne pour doubler le poste de Nuno Mendes à gauche, le PSG cherche un remplaçant à Achraf Hakimi sur le côté droit. Mais la perle rare se trouve peut-être déjà dans l’effectif parisien.
Il y a plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a finalisé la venue de Lucas Digne pour moins de 7 millions d’euros. La signature de l’international français doit être officialisée dans les jours à venir et à présent, le club parisien concentre ses recherches sur la venue d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi. Le Marocain n’a pas de concurrent et le PSG souhaite réparer cette anomalie, afin de ne pas avoir à utiliser le polyvalent Warren Zaïre-Emery en tant que latéral.

David Boly marque des points auprès du staff

Dans l’idéal, le double champion d’Europe en titre aimerait faire venir un défenseur central capable d’évoluer sur l’aile pour doubler à la fois les postes d’Hakimi mais aussi de Zabarnyi et de Marquinhos. Les recherches se poursuivent pour le PSG, qui peut néanmoins compter sur sa formation pour bénéficier de solutions internes très intéressantes. Ainsi, l’insider Abdel Hamed révèle sur X que Luis Enrique a été bluffé par les performances du jeune latéral droit David Boly, titulaire contre Majorque puis face à Manchester United lors des deux matchs amicaux du Paris SG cet été.
« Pas d'enflammade mais deux matchs encourageants pour David Boly. Les prestations sont remarquées par le staff et le joueur n'a pas laissé l'occasion de se montrer. Lorsqu'il est à 100% physiquement c'est un super joueur. Il a une grosse marge de progression » a-t-il publié sur X avant de conclure. « Les temps de passage sont bons. Pour moi si il fait plusieurs groupes et 10-15 apparitions ça sera très bien cette saison. Un garçon vraiment à l'écoute, qui arrive toujours en séance avec le sourire, déterminé. Le coach l'apprécie vraiment énormément » a publié le spécialiste du Paris Saint-Germain. Une très bonne alternative pour le club de la capitale, dans le cas où aucune opportunité qui vaut vraiment le coup se présente sur le marché des transferts pour faire venir un latéral droit.
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Tu ne comprends même pas le sens de ce que tu écris. Et si le comprends, tu confirmes que tu bafoues la présomption d'innocence en toute connaissance de cause. Continue de montrer que tu es un idiot fini.

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