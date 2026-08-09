Lille : Létang l'a viré, il est toujours groggy

En fin de contrat au LOSC, Thomas Meunier n’a pas prolongé son bail. Les discussions n’ont pas abouti à un accord entre Lille et le latéral droit qui accuse ouvertement le président Olivier Létang.

Ces dirigeants ont mis toutes les conditions pour que je vienne chez eux, a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par L’Equipe. J'ai pris deux jours de réflexion et le troisième, j'ai signé. » Si Thomas Meunier a croisé le Racing Club de Lens (victoire 2-0) ce samedi en amical, ce n’était pas dans le cadre d’un derby. Le latéral droit ne porte plus le maillot du LOSC puisqu’il a rejoint Sunderland cet été. En fin de contrat à Lille, le Belge s’est laissé séduire par la détermination du club anglais dans leurs échanges. «, a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dans des propos relayés par L’Equipe.

Au-delà des efforts des Black Cats pour le convaincre, Thomas Meunier ne cache pas non plus son attirance pour la Premier League. Ni sa déception vis-à-vis d’Olivier Létang. Le Diable Rouge avait ouvert la porte à une prolongation à Lille. Des discussions ont bien été entamées avec le président nordiste. Mais d’après le latéral droit, l’absence d’effort de la part du dirigeant l’a refroidi.

Je m'attendais à un petit effort de la part d'Olivier - Thomas Meunier

« Pourquoi je n'ai pas prolongé à Lille ? Les conditions, a répondu la recrue de Sunderland. Le fait d'être libre et international ouvre des opportunités. Je ne voulais donc pas me précipiter mais voir ce qu'il y avait autour. Olivier m'a fait une offre. Je lui ai répondu, mais il lui était compliqué de la suivre. Après deux très bonnes saisons, je m'attendais à un petit effort de la part d'Olivier, un businessman et un chef d'entreprises hors pair. C'est plus sa décision que ma décision, si je ne suis pas resté. » Connu pour son franc-parler, le président lillois pourrait bien lui répondre publiquement.